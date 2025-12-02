Mitgliederversammlung bestätigt Vorstand der Sportfreunde Vorst

Nur wenige Stunden nach Schließung der Mitgliederversammlung erreichte die Sportfreunde die Nachricht zum tragischen Unfall von Nils Rosemann . Der gesamte Vorstand und alle Mitglieder der Sportfreunde Vorst trauern an der Seite seiner Familie.

Am 21. November 2025 wurde auf der Mitgliederversammlung des Vereins der Sportfreunde 1945 Vorst e.V. der Vorstand von den 37 anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern entlastet und wiedergewählt. Sebastian Kraft, bisher komissarisch als Zeugwart tätig, wurde erstmalig gewählt. Auch die vakante Stelle des zweiten Geschäftsführers konnte neu besetzt werden.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Dr. Achim Leitzke berichtete Markus Sommer (erster Geschäftsführer) über die sportliche Entwicklung des Vereins. Lutz Richartz (erster Kassierer) und Robin Breuer (zweiter Kassierer) gaben der Versammlung einen Überblick über die unverändert solide finanzielle Lage.

Im weiteren Verlauf bescheinigten die beiden Kassenprüfer Sarah Krause-Frenk und Stefan Fengler den Kassierern eine vorbildhafte Buchführung. So folgte die Versammlung der Empfehlung der Kassenprüfer und erteilte dem gesamten Vorstand die Entlastung für die Jahre 2023 und 2024.

Wahl des neuen Vorstandes

Im Anschluss wurde Ehrenpräsident Michael Börgers zum Wahlleiter für die Wahl des ersten Vorsitzenden gewählt. Unter seiner Leitung wurde Dr. Achim Leitzke in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Nachfolgend bestätigte die Versammlung den gesamten weiteren geschäftsführenden Vorstand sowie alle Beisitzer in ihren bisherigen Funktionen. Sebastian Kraft, bisher kommisarisch als Zeugwart Teil des Vorstandes, wurde ebenfalls gewählt.

Zudem konnte die vakante Position des zweiten Geschäftsführers durch Corrado Schütt besetzt werden. Er konnte leider nicht persönlich anwesend sein, eine Vorstellung folgt in Kürze.

Frank Sprenger, als Jugendleiter Teil des Vorstandes, stand auf der Mitgliederversammlung nicht zur Wahl.

Geschäftsführender Vorstand:

Erster Vorsitzender: Dr. Achim Leitzke

Zweiter Vorsitzender: Thomas Bössow

Erster Geschäftsführer: Markus Sommer

Zweiter Geschäftsführer: Corrado Schütt

Erster Kassierer: Lutz Richartz

Zweiter Kassierer: Robin Breuer

Beisitzer:

Sonderaufgaben: Ingmar Stahlmann

Presse & Neue Medien: Julian Glaw

Schiedsrichterwesen: Adrian Liebetrau

Sportwoche: Daniela Wollenweber

Zeugwart: Sebastian Kraft

Jugendleiter: Frank Sprenger

Aktueller & neuer Platz sowie ein großes Dankeschön

Der Vorstand informierte die Mitglieder darüber hinaus über die anstehende Platzsanierung und die Herausforderungen, die diese in den vergangenen Monaten mit sich brachte. Ebenso erläuterte er der aktuelle Stand zum geplanten Bau eines zusätzlichen Spielfeldes. Ein langfristiges Projekt von großer Bedeutung für die sportliche Zukunft des Vereins.

Ein großes Dankeschön richtete der Vorstand an die vielen engagierten Mitglieder, deren Einsatz das Vereinsleben maßgeblich prägt und die Sportfreunde-Familie auszeichnet. Besonders während der jährlichen Sportwoche wird der besondere Zusammenhalt im Verein sichtbar. Eine Veranstaltung über fünf (!) Tage, für das die Sportfreunde weit über die Ortsgrenzen hinaus bewundert werden.