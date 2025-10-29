Mitgliederboom bringt FSV Steinkirchen an Kapazitätsgrenzen

„Einige große Umbauaktionen“ seien im vergangenen Jahr umgesetzt worden, sagte Vorsitzender Markus Wegmaier. Die Umkleiden der Fußballer seien in Eigenregie kernsaniert und das Stüberl ebenfalls in Eigenleistung hergerichtet worden. Die Mitgliedszahlen seien aktuell auf einem Hoch von 809, 45 mehr als im Jahr davor. „Das freut uns, aber das bringt auch Probleme mit sich“, so Wegmaier. „Wir hören aus allen Abteilungen, dass der Platz fehlt.“

Steinkirchen – Gute Zusammenarbeit, steigende Mitgliederzahlen: Der Vorstand des FSV Steinkirchen hatte in der Generalversammlung viel Positives zu berichten. Doch die Beliebtheit hat auch Nachteile: Langsam geht der Platz aus. Weniger rund läuft‘s gerade bei den Fußballern.

Zum Beispiel beim Tanzen seien die Kapazitäten in der Turnhalle bereits ausgeschöpft. Der Vorstand mache sich aktuell Gedanken, wie die Trainingsmöglichkeiten erhöht werden könnten. Dabei richtete Wegmann seine Worte an Steinkirchens Bürgermeister Hans Schweiger im Publikum, auf den er in Zukunft zukommen werde.

Vergangene Saison seien beide Fußballmannschaften abgestiegen, berichtete Abteilungsleiter Ullrich Wieser. In der A-Klasse läuft es aktuell nicht berauschend: „Die erste Mannschaft ist in einem Tief“, bedauerte Wieser. Die Mentalität und das Feuer gingen ab, die Fußballer sollten Rückschläge akzeptieren und nach vorne blicken.

„Durch diverse Turniere kommen wir im Landkreis immer mehr an“, freute sich dagegen Fußball-Jugendleiter Philipp Utz. Junge Spieler aus der Umgebung kämen zum Kicken. „Da sieht man, dass in Steinkirchen Qualität da ist.“ Auch Utz kritisierte den wenigen Platz für die Kinder: „Da haben wir Probleme.“

56 Kinder spielen Tennis beim FSV. „Die Platzierungen sind egal, auf dem Platz hat sich was gerührt, und alle haben Spaß gehabt“, freute sich Abteilungsleiter Daniel Bart. Peter Utz von den Stockschützen wünschte sich mehr Jugendliche im Training: „Unser Schwachpunkt ist, dass wir keine jungen Leute mehr haben.“

Neuer Posten im Vorstand

Er appellierte an die Jugend, einmal zum Training zu kommen und das Schießen auszuprobieren. Auch Tanzabteilungsleiterin Verena Gratzl beklagte die engen Platzverhältnisse und berichtete von einer Reihe von erfolgreichen Auftritten.

Kassier Hans Daumoser gab Einblick in die Finanzen des Vereins. Mit 422 000 Euro Einnahmen, 341 000 Euro Ausgaben und damit einem Gewinn von 81 000 Euro im vergangenen Geschäftsjahr stehe der Verein äußerst gut da. Doch dem hohen Gewinn, der vor allem durch das Holzlandvolksfest erwirtschaftet wurde, werde noch Körperschafts- und Gewerbesteuer abgezogen, erklärte Daumoser.

Die Spitze des Vorstands wurde einstimmig wiedergewählt. Nur Thomas Baumgartner als stellvertretender Abteilungsleiter Fußball, Stefan Eibl als Jugendleiter und Philipp Utz als sein Stellvertreter haben nun andere Posten. Außerdem wurde eine neue Funktion geschaffen, die die Nahtstelle zwischen Jugend und Herren darstellen soll. Florian Wieser übernimmt das neue Amt des Sportlichen Leiters Fußball.

Wegmaier und Florian Wieser ehrten Quirin Ehrenreich, der vergangenes Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Sportverein absolviert hat. „Du hast dieses FSJ-Projekt mit Leben erfüllt“, lobte Wieser.

Geehrt wurden außerdem Edmund Schrankl (65 Jahre Mitglied), Anton Eibl, Johann Fertl sen., Josef Huber, Lorenz Oberndorfer sen., Michael Schwarzkugler (alle 60), Helmut Lachner, Franz-Xaver Reiser sen., Eduard Wagner, Helmut Weber (alle 50), Martin Angermeier, Centa Eibl, Rainer Heinemann, Brigitte Jell, Stephanie Maier, Claudia Neumaier, Manfred Rettenbeck (alle 40), Lukas Bart, Michael Ertl, Claudius Höllinger, Franz Jell, Sylvia Klobensteiner, Christopher Müller, Maximilian Söhl und Michael Wagner (alle 25).