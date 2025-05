Beim KFC Uerdingen geht es mal wieder drunter und drüber. – Foto: Benjamin Kühnen

Mitglieder-Aktion löst Kritik des KFC Uerdungen aus Weil einige KFC-Fans Unterschriften wieder einmal sammeln, um erneut eine Mitgliederversammlung zu erreichen, reagiert die Vereinsführung mit Anschuldigungen und Ausflüchten. Im Sanierungsprozess zeichnen sich aber auch Fortschritte ab. Verlinkte Inhalte Regionalliga West KFC Uerdingen

Seit Dienstag vergangener Woche vergeht eigentlich kein Tag, an dem sich im Streit um die Rettung des KFC Uerdingen keine neue Wendung ergibt. Nachdem bis zum Wochenende erst ein öffentlicher Streit zwischen KFC-Vorstand und Jugend-Kooperationspartner SC Krefeld im Internet entbrannt war, teilte am Freitag dann auch die Mannschaft der Uerdinger gegen den Insolvenzverwalter Thomas Ellrich aus und warf ihm unter anderem „menschenverachtendes Verhalten“ sowie mangelnden Respekt vor.

Nebenbei traten dann abermals die drei KFC-Mitglieder Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll in Erscheinung, um wie schon im Januar mit einer Unterschriftenaktion eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu erreichen. Am Samstag und Sonntag gaben schon etliche KFC-Mitglieder an verschiedenen Orten in Krefeld ihre Unterschrift ab, ebenso per Online-Antrag. Die Aktion läuft noch bis Mittwoch. Die drei Initiatoren zeigen sich zufrieden mit den bisherigen Reaktionen. „Wir wollen jetzt aus erster Hand erfahren, wo wir dran sind. Mit seiner Unterschrift kann jedes Mitglied dazu beitragen, dass auf einer Mitgliederversammlung alle Konzepte ungefiltert vorgestellt werden. Danach kann sich jedes Vereinsmitglied ein eigenes Bild machen und auf der Basis von Fakten demokratischabstimmen. Um nichts anderes geht es uns“, sagt Udo van Koll. Jörg Gredig ergänzt: „In der Vergangenheit wurden schon zu oft Mitgliederversammlungen angekündigt, ohne dass ein Termin festgesetzt wurde. Genau das befürchten wir erneut.“ Ohne die Unterstützung der Mitglieder könne es passieren, dass Entscheidungen über die Zukunft des KFC getroffen werden, ohne dass die Mitglieder überhaupt die Chance erhielten, mit zu entscheiden. Deshalb brauche es eine zeitnahe Mitgliederversammlung. „Jede Stimme trägt dazu bei, ein möglichst klares Signal zu senden.“ KFC-Reaktion folgt auf dem Fuße

Und wie es das Gesetz der Serie dann halt so will, folgte auch auf diesen Vorstoß eine Reaktion des KFC Uerdingen, der am Samstagabend ein Vorstands-Statement auf seiner Homepage veröffentlichte. Es besteht aus vier knappen Punkten, in denen man sich größtenteils abermals gegen angebliche Falschaussagen, Diffamierungen und die Verbreitung „alternativer Fakten“ wehrt. So sei die Aussage der Unterschriftenaktion-Organisatoren, der Vorstand verweigere sich einer Mitgliederversammlung, schlichtweg falsch. Die Notwendigkeit einer solchen habe man bereits in den Antworten auf den zweiten offenen Brief der Fangruppierungen bestätigt – woran sich auch nichts geändert habe. Allerdings beklagt das KFC-Führungsgremium, dass bereits die Versammlung im Februar wegen Tumulten einer Minderheit abgebrochen werden musste. Ebenso hätten sich die für die Transparente an der Geschäftsstelle verantwortlichen Fans noch nicht von den darauf ausgesprochenen Gewaltandrohungen distanziert. Diese Drohszenarien gelte es bei der Organisation künftiger Mitgliederversammlungen zu berücksichtigen – sonst sei „weiterer Gewaltanwendung Tür und Tor geöffnet“.