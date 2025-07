Mitfavorit unter vielen

Der VfR Mannheim startet in seine dritte Saison in selbiger und hat sich längst zurechtgefunden. Nach Rang drei 2024/25 gehören die Rasenspieler zweifellos zum Favoritenkreis für 2025/26.

Von den Abgängen dürfte jener von Andrew Wooten am meisten schmerzen. Der zweitliga-erfahrene Angreifer hat vergangene Runde neun Tore für die Blau-Weiß-Roten erzielt, wird am Anfang der Saison aber auch schon 36 Jahre alt.

"Wir haben keinen Druck, wissen aber, dass wir einen guten Kader haben", sagt Atik. Die sportliche Leitung will auf smarte Art und Weise das Maximum aus der Mannschaft herauskitzeln, ohne zu sehr den großen Erfolg einzufordern. Was also in den Vorjahren eine Schwäche war – die Erwartungshaltung – soll nun zur Stärke werden.