Mit Zweitliga-Profis verstärkt: Verden unterliegt Braunschweig II

Der FC Verden 04 trat am Sonntagnachmittag bei der noch punktlosen Reserve von Eintracht Braunschweig an. Diese griff während der Länderspielpause auf Verstärkung aus der Zweitliga-Mannschaft zurück und rang couragierte Reiterstädter in der Schlussphase.

Mit Robert Ramsak, Salomon Nkoa sowie Sidi Sané - dem Bruder von Leroy Sané - gehören gleich drei Akteure dem Profikader. Ihre Präsenz erschwerte dem FCV das Leben erheblich. Dennoch gestaltete der Gast die Begegnung über weite Strecken offen und besaß auch Möglichkeiten zum Führungstreffer. Das Chancenplus hatte jedoch der BTSV auf seiner Seite. In der 82. Minute vollendete Hugo Afonso infolge einer Flanke von Robin Plcinta zum 1:0. Anschließend erhöhte Verden das Risiko und lief in der Nachspielzeit noch in einen Konter hinein, den Basim El-Haj zum 2:0-Endstand verwertete.