„Mit zweiter Halbzeit nicht zufrieden“: Erste Niederlage für Schwaig in Burghausen

Schwaig, das ohne seine beiden Offensivasse Raffi Ascher und Vincent Sommer angereist war, kam in der ersten halben Stunde gut in die Partie und hielt diese weitgehend offen. Trainer Wiggerl Donbeck, der mit zwei Ex-Burghausenern, dem 18-jährigen James Timbana (Sturm) und dem 19-jährigen Lucian Schirbl (Innenverteidigung) begann, ließ sein Team gegen den Favoriten mitspielen. Hinten ließ man wenig zu, vorne fehlte bis auf eine große Chance von Florian Pflügler die Durchschlagskraft. So blieb es zur Pause beim 0:0.

Nach dem Wechsel übernahmen die Gastgeber das Kommando. „Mit der zweiten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Wir haben uns versteckt und nicht die Leistung gebracht, die ich mir erwarte“, so Coach Donbeck. In der 66. Minute fiel das 1:0 für Burghausen. Nach einer Ecke wurde der Ball verlängert und Tom Sanne drückte ihn aus vier Metern über die Linie. Der 2:0-Endstand fiel in der 79. Minute. Nach einem schönen Pass von Noah Müller ließ Felix Bachschmid Maxi Huber im Schwaiger Tor keine Chance. Weiter geht es am morgigen Dienstag, wenn um 19:30 Uhr Landesligist TSV Jetzendorf in Schwaig zu Gast ist.