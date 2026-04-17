Mit zweistelligem Sieg Gast überholt

Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat die Pflichtaufgabe in der Schröder-Saarlandliga am Freitagabend gegen die nicht mehr konkurrenzfähige Borussia aus Neunkirchen mit dem 10:0 (6:0)-Sieg erfüllt und somit den Gast in der Tabelle aufgrund des wesentlich besseren Torverhältnisses überholt.

Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat im Freitagspiel der Schröder-Saarlandliga ihre Pflicht gegen die in Auflösung befindliche Borussia aus Neunkirchen erfüllt und den erwarteten Kantersieg erzielt. Mit 10:0 (6:0) zog das Team aus den Blieskasteler Stadtteilen nach Punkten mit dem Gast gleich, hat aber das wesentlich bessere Torverhältnis. Piero Ortoleva (2.), Nico Bleymehl (4. 12. und 32.), Patrick Meyer (17.) sowie Tim Walle (39.) machten das halbe Dutzend schon zur Pause perfekt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Meyer (47.), Nils Birster (68.), Walle (72.) und Bleymehl (78.) zum zweistelligen Endstand.

DJK-Spielertrainer Florian Bohr sagte nach dem Spiel: "Wir brauchen uns nicht auf andere Ergebnisse verlassen, wir müssen auf uns schauen und da haben wir jetzt für den Spieltag schon mal vorgelegt. Wir haben jetzt noch ein weiteres Heimspiel gegen Schwalbach, da wollen wir weiter punkten. Dann fahren wir nach Quierschied, das wird auch nicht einfach. Das sind zwei gute Gegner. Personell wird sich weiter nicht mehr viel ändern, wir sind personell gang, ganz rar gesät. Justin Brown kommt fürs Tor zurück, die Anzahl der Feldspieler bleibt bestehen. . Wir haben zwölf, dreizehn Feldspieler, wir haben acht, neun Ausfälle. Wir können kaum reagieren, es darf sich niemand mehr verletzen und Sperren dürfen wir eigentlich auch keine kriegen".