Mit zweistelligem Sieg Gast überholt

Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat die Pflichtaufgabe in der Schröder-Saarlandliga am Freitagabend gegen die nicht mehr konkurrenzfähige Borussia aus Neunkirchen mit dem 10:0 (6:0)-Sieg erfüllt und somit den Gast in der Tabelle aufgrund des wesentlich besseren Torverhältnisses überholt.
Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat im Freitagspiel der Schröder-Saarlandliga ihre Pflicht gegen die in Auflösung befindliche Borussia aus Neunkirchen erfüllt und den erwarteten Kantersieg erzielt. Mit 10:0 (6:0) zog das Team aus den Blieskasteler Stadtteilen nach Punkten mit dem Gast gleich, hat aber das wesentlich bessere Torverhältnis. Piero Ortoleva (2.), Nico Bleymehl (4. 12. und 32.), Patrick Meyer (17.) sowie Tim Walle (39.) machten das halbe Dutzend schon zur Pause perfekt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Meyer (47.), Nils Birster (68.), Walle (72.) und Bleymehl (78.) zum zweistelligen Endstand.
DJK-Spielertrainer Florian Bohr sagte nach dem Spiel: "Wir brauchen uns nicht auf andere Ergebnisse verlassen, wir müssen auf uns schauen und da haben wir jetzt für den Spieltag schon mal vorgelegt. Wir haben jetzt noch ein weiteres Heimspiel gegen Schwalbach, da wollen wir weiter punkten. Dann fahren wir nach Quierschied, das wird auch nicht einfach. Das sind zwei gute Gegner. Personell wird sich weiter nicht mehr viel ändern, wir sind personell gang, ganz rar gesät. Justin Brown kommt fürs Tor zurück, die Anzahl der Feldspieler bleibt bestehen. . Wir haben zwölf, dreizehn Feldspieler, wir haben acht, neun Ausfälle. Wir können kaum reagieren, es darf sich niemand mehr verletzen und Sperren dürfen wir eigentlich auch keine kriegen".
Borussias Sportlicher Leiter Boris Schellenberg, der in der Startformation stand, meinte zur aktuellen Lage: "Wir hatten heute nur zwölf Spieler inklusive Torwart, deshalb haben wir immer wieder einen rausgenommen und einen Spieler, der bereits gespielt hat, noch mal eingewechselt. Der Notvorstand hat sich gefunden, ist aber noch nicht vom Insolvenzverwalter legitimisiert. Die Gespräche im Hintergrund haben angefangen. Wir sind aber in allen Beziehungen spät dran, auch was Spieler anbetrifft. Dabei ist es fast egal ob es in der Verbandsliga oder in der Kreisliga A weitergeht, wird es schwer, eine Mannschaft zusammenzubekommen. Die Zeit läuft uns davon. Mit der aktuellen Mannschaft können wir nicht in der Verbandsliga bestehen. Es tut sich was, aber selbst wenn die Insolvenz durchgeht wird es schwer, ein konkurrenzfähiges Team zu stellen. Wir hoffen, nicht noch auf den letzten Platz durchgereicht zu werden. Heute haben viele gefehlt, gegen Quierschied wird die Bank wieder voll werden".
Die DJK Balllweiler-Wecklingen empfängt am Samstag, dem 25. April um 16 Uhr den FV 09 Schwalbach auf seinem Kunstrasenplatz an der Pfarrer-Weber-Str. Die Borussia spielt bereits am Freitag um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Ellenfeld-Stadion (Mantes-la-Ville-Platz) gegen die SpVgg. Quierschied.