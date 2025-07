Mit zwei Überraschungs-Transfers: Preussen holt ersten Regio-Punkt

Der BFC Preussen hat seinen ersten Punkt in der Regionalliga Nordost geholt. Mitgeholfen haben auch zwei weitere, bisher noch nicht bekannte Neuzugänge, die sofort in der Startelf standen.

Die Partie des BFC Preussen gegen den FC Eilenburg war ziemlich ausgeglichen. Über 90 Minuten hinweg hatten die Berliner Hausherren mehr vom Ball. In Durchgang eins aber waren die Gäste insgesamt gefährlicher. In der 29. Minute setzte sich Eilenburg im und um den Strafraum der Preussen fest. Nach einer Flanke legte Jeronimo Mattmüller den Ball auf Patrick Aguilar zurück, der das 0:1 erzielte. Dass es bis zur Pause beim 0:1 blieb, lag auch an Steffen Westphal . Der 26-Jährige tauchte völlig überraschend auf dem Aufstellungsbogen auf. Westphal hütete zuletzt das Tor der Sportfreunde Lotte, wurde vom BFC Preussen vor dem Spiel nicht als Neuzugang vorgestellt.

Westphal, der erst seit einer Woche beim Team ist, hat seine Sache dafür gut gemacht, sagte Volbert nach den ersten 90 Minuten. „Und er hat noch weit, weit Potenzial nach oben", führte er aus. Der Neuzugang zwischen den Pfosten zeigte in der 40. Minute seine stärkste Parade, lenkte einen Freistoß von Weiß an die Latte.

Im Feld agierte mit Philip Fontein der zweite "Unbekannte" in der Startelf. Auch der 31-Jährige spielte zuletzt für die Sportfreunde Lotte, kennt die Regionalliga Nordost aber bereits aus seiner Zeit beim Berliner AK und der VSG Altglienicke. Dass der Mittelfeldstratege ab sofort für Preussen aufläuft, freut Daniel Volbert sehr: „Wir wollten Philip schon letztes Jahr unbedingt zu uns holen. Umso mehr freut es uns, dass es uns nun gelungen ist. Aber: Er wird trotzdem noch ein bisschen Zeit brauchen". Auch Fontein ist noch nicht lang bei der Mannschaft, trainiert erst seit rund drei Wochen mit. Zukünftig soll er das Spiel mit all seiner Erfahrung aus dem Zentrum heraus lenken.

In Durchgang zwei drehte sich das Spiel gegen Eilenburg etwas, die größeren Gelegenheiten hatte nun der Liga-Neuling. Der eingewechselte Chadi Ramadan drückte in der 65. Minute eine Flanke von Patrick Breitkreuz per Kopf über die Linie und erzielte den Ausgleich. Keine zehn Minuten später leistete sich der 22-Jährige hinten jedoch einen Fehler, traf Gegenspieler Marcus Niemitz im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Moritz Kretzer zur erneuten Führung für die Gäste aus Sachsen.

Preussen steckte nicht auf. In der 80. Minute traf Ole Hoch, der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselt wurde, zum 2:2. Anschließend drückte Preussen sogar noch auf den Siegtreffer. Fallen sollte er aber nicht mehr. Und so teilen beide Teams die ersten Punkte in der neuen Spielzeit. Glücklich waren beide Trainer nicht, auch wenn sie das Ergebnis als völlig gerecht erachteten: „Wir sind natürlich nicht zufrieden, weil wir zwei Mal geführt haben", sagte Eilenburg-Trainer Kevin Rodewald. Den Punkt nehme er dennoch gern mit, weil „wir wissen, was hier (bei Preussen, Anm.d.Red.) in den nächsten Wochen ins Rollen kommt."

