Mit zwei Toren Vorsprung in das Rückspiel um den Klassenerhalt

Am Halleschen Anger wird am Sonnabend die Entscheidung fallen, wer den Gang in die Landesklasse antreten muss und wer in der LOTTO-Landesliga verbleibt. Die Preussen aus der Altmark müssten für den Ligaverbleib mit drei Toren gewinnen - bei einem Gästesieg mit zwei Treffern würde es nach 90 Minuten in die Verlängerung gehen.

Mut machen könnte dem Nord-Vertreter die Geschichte der SG Blau-Weiß Niegripp. Im Juni 2019 hatten die Niegripper das Hinspiel gegen den SV Merseburg 99 mit 1:3 verloren, mit einem 3:0-Erfolg im Rückspiel dann aber doch noch die Klasse gehalten. Kann auch der SV Preussen Schönhausen das Blatt im zweiten Duell noch einmal wenden?

Allerdings werden die Gäste zu Gast im Burgenlandkreis auf Torhüter Florian Lindner und Matthias Müller verzichten müssen - beide hatten im Hinspiel die Rote Karte gesehen. Bei den Naumburgern fehlen Philipp Döring und Torschütze Zipfel nach ihren Gelb-Roten Karten ebenfalls.