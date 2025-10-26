Mit zwei Rückkehrern: Neu Wulmstorf gewinnt Verfolger-Duell

Dem TVV Neu Wulmstorf tat es sofort gut, dass zwei Leistungsträger aus ihren Verletzung zurückkehrten. Mit dem 2:1-Sieg im Verfolgerduell machen die Roten Teufel ein wenig Boden auf Jesteburg-Bendestorf II gut. Im Tabellenkeller hadert der TV Meckelfeld II mit seinen individuellen Fehlern, während Fleestedt kampflos gewinnt.
Die Neu Wulmstorfer freuten sich über den einen oder anderen Rückkehrer, die den Roten Teufeln direkt mehr Stabilität verliehen. Der TVV minimierte die eigene Anzahl an Fehlern und legte im Verfolgerduell mit dem TSV Stelle durch Erik Handtke (53.) und Dario Schuster (76.) entscheidend vor. Obwohl sich die Gäste zwei Ampelkarten einhandelten (81., 90.), gelang ihnen nach einem Strafstoß von Simon Kopka der Anschluss (87.), Neu Wulmstorf brachte den knappen Vorsprung aber ins Ziel.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Die ersten Langzeit-Verletzen mit Pascal Belitz und Aaron Bröer sind wieder da. Das macht sich bemerkbar. Zudem hatten wir mit Pierre Van Toledo einen erfahrenen Rückhalt im Tor. Unsere Gegentore entstehen zu einem sehr großen Teil aus eigenen Fehlern. Im Gegensatz zu letzten Woche haben wir weniger Fehler gemacht in der Defensive. Besonders hervorheben möchte ich diese Woche allerdings die Leistung von Brian Sönksen der ein hervorragendes Spiel gemacht hat."
Laurin Süßenguth erwischte die Gäste mit seinem Kopfballtor in der Anfangsphase eiskalt (3.), Amir Qavami brachte den TVM mit einem traumhaften Abschluss auf die Ergebnistafel (19.). Anschließend kippten die Spielanteile zu Gunsten der Meckelfelder, sodass nur ein FSV-Abwehrbein auf der Linie den Einschlag verhinderte.
Stattdessen leistete sich Meckelfeld Nachlässigkeiten, die Jos Gerth (53.) und Süßenguth umgehend bestraften (62.). In der Schlussphase machten Tylar Besang (81.) und Phil Freudenthal (89.) die Partie nochmal scharf, nachdem Dreierpacker Süßenguth zwischenzeitlich wieder erhöht hatte (88.). Letztlich handelten sich die Gäste in der Nachspielzeit noch zwei Ampelkarten ein und standen am Ende mit leeren Händen da.
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Der Boden war nass und seifig, sodass das Spiel nie hätte angepfiffen werden dürfen – gute Besserung an den Tostedter-Spieler, der sich verletzt hat. Wir sind nach dem Ausgleich besser ins Spiel gekommen und waren dicht an der Führung. Wir kommen dann auch gut aus der Kabine, bis der Gegner zwei unserer katastrophalen Fehler bestrafte. Diese zu einfachen Fehler haben uns heute um die drei Punkte gebracht.“
Ausgerechnet im Keller-Duell mit dem TuS Fleestedt II tritt der Buchholzer FC III zum zweiten Mal nicht an und gibt die Punkte kampflos an den Aufsteiger. Darüber hinaus sind auch die weiteren Begegnungen der BFC-Drittvertretung in diesem Jahr abgesetzt. Nach FuPa-Informationen hoffen die Buchholzer in der Winterpause auf mehrere Rückkehrer aus Verletzungen und Auslandsaufenthalten, mit denen sie dann die Saison zu Ende spielen wollen.
JesBe-Torjäger Adel Hackovic sichert sich in einer turbulenten Begegnung das erste und das letzte Wort. Der 29-Jährige beförderte den Favoriten nach nicht einmal 60 Sekunden in Führung und erhöhte später auf 2:0 (20.). Im Schlussteil des ersten Durchgangs verloren die Hausherren aber kurz den Faden, als Matthias Martens (26., 31.) und Julian Kirstein (38.)das Geschehen drehten (38.).
Nach dem Seitenwechsel traf Aleksandar Rusic zum Ausgleich (51.), doch wieder waren es die Gäste, die in der Schlussphase am Sieg schnupperten. Aaron Remstädt brachte den Tabellenzweiten an den Rand einer Niederlage (78.), doch schließlich war es eben besagter Dreierpacker Hackovic, der den Jesteburgern den einen Zähler sicherte (88.).
