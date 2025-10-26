Mit zwei Rückkehrern: Neu Wulmstorf gewinnt Verfolger-Duell

Die Neu Wulmstorfer freuten sich über den einen oder anderen Rückkehrer, die den Roten Teufeln direkt mehr Stabilität verliehen. Der TVV minimierte die eigene Anzahl an Fehlern und legte im Verfolgerduell mit dem TSV Stelle durch Erik Handtke (53.) und Dario Schuster (76.) entscheidend vor. Obwohl sich die Gäste zwei Ampelkarten einhandelten (81., 90.), gelang ihnen nach einem Strafstoß von Simon Kopka der Anschluss (87.), Neu Wulmstorf brachte den knappen Vorsprung aber ins Ziel.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Die ersten Langzeit-Verletzen mit Pascal Belitz und Aaron Bröer sind wieder da. Das macht sich bemerkbar. Zudem hatten wir mit Pierre Van Toledo einen erfahrenen Rückhalt im Tor. Unsere Gegentore entstehen zu einem sehr großen Teil aus eigenen Fehlern. Im Gegensatz zu letzten Woche haben wir weniger Fehler gemacht in der Defensive. Besonders hervorheben möchte ich diese Woche allerdings die Leistung von Brian Sönksen der ein hervorragendes Spiel gemacht hat."