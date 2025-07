Mit zwei neuen Stürmern: Garching will den Fans wieder Freude bereiten

Nach drei Tagen im Trainingslager stellt Trainer Mike Niebauer fest, „dass wir eine sehr große Leistungsdichte im Kader haben“. In den Testspielen gegen den SV Aubing (2:4), TuS Geretsried (1:3), VfB Forstinning (0:2) und nun den SC Oberweikertshofen (2:2) sah der Coach gute Ansätze. Das Paket mit den starken Kontrahenten hat der VfR geschnürt, weil die Garchinger in der Endphase der vergangenen Saison zweigleisig planen mussten.

„Wir belohnen uns nicht für den betriebenen Aufwand“, sagt Niebauer nach fünf Toren und keinem Sieg in den bisherigen vier Partien. Bewusst hat der VfR einige Spieler der Zweiten Mannschaft nach oben gezogen und diesen jungen Spielern möchte man Zeit geben. „Ich wäre mit einem einstelligen Tabellenplatz schon zufrieden“, sagt der Trainer. Niebauer möchte eine hohe Durchlässigkeit zwischen Erster und Zweiter Mannschaft erreichen, den Kader so länger beisammen behalten und mittelfristig zurück in die Landesliga. Geht‘s nach dem Coach, sollen die VfR-Fans nach zwei Abstiegen in Serie künftig auch wieder mehr Freude bei den Heimspielen haben.