Mit zwei neuen Spielern: Türk Garching stürmt zum Hallentitel

Siegerfoto: Die Fußballer von Türk Garching in Manching mit hinten v.l: Susanne Ehret (Lotto Bayern), Trainer Fatih Topçu, Dardan Berisha, Kerem Tokdemir, Thomas Schreiner, Koray Altinay Vorsitzender Hasan Celik, Hans Mayer (Bezirks-Spielleiter); vorne v.l.: Maximilian Kalus, Abdulhamit Zorlu, Tarik Camdal, Martin Maier, Akif Abasikeles. – Foto: Ömer Karakas/BFV

Der FC Türk Sport Garching gewinnt das oberbayerische Bezirksfinale. Nun wartet die Bayerische Meisterschaft in Erlangen auf das Team.

Garching – Der FC Türk Sport Garching kann doch noch verlieren – das ist eine von zwei Erkenntnissen nach dem Auftritt des Clubs beim oberbayerischen Bezirksfinale des Lotto Bayern Hallencups in Manching. Denn nach einer Hinserie in der Kreisliga 1 ohne eine einzige Pleite sowie dem souveränen Titelgewinn bei der Qualifikation auf Kreisebene kassiert das Team von Trainer Fatih Topcu diesmal in der Vorrunde eine 0:1-Niederlage gegen den Türkisch SV Ingolstadt. Allein dieser Dämpfer – und das ist die zweite Erkenntnis – kann die Hallenspezialisten aus Garching nicht irritieren. So setzt sich der FC Türk Sport als Gruppenzweiter erst im Halbfinale hauchdünn mit 6:4 nach Sechsmeterschießen gegen den FC Hitzhofen-Oberzell durch, ehe im Endspiel eine Machtdemonstration folgt: Mit 5:1 fertigen die Garchinger jenen Türkisch SV Ingolstadt ab, der sie zuvor bezwungen hat. Somit holt sich die Topcu-Elf den Turniersieg und löst obendrein die Fahrkarte für die Bayerische Meisterschaft in Erlangen.

„Unsere Jungs sind einfach Finale-Kicker“, sagt Celal Cakir mit Blick auf die Gala im Endspiel. Der Vizevorsitzende des Clubs gibt sich nun auch für den Auftritt in Erlangen betont zuversichtlich. „Ich will nicht sagen, dass wir dort der klare Favorit sind. Aber wir sind auf jeden Fall einer der Kandidaten, die das Turnier gewinnen wollen.“ Schließlich nehme der Verein die Bayerischen Hallenmeisterschaften sehr ernst, betont Celal Cakir. „Die Jungs wollen das unbedingt gewinnen. Für uns als Verein ist das alles noch Neuland.“ Dieser Satz trifft freilich nicht auf Trainer Topcu zu, der als Coach des FC GW Ingolstadt und des FC Fatih Ingolstadt bereits dreimal Bayerischer Meister geworden ist. An seiner Seite waren dabei etliche Hallenspezialisten, die er nun auch nach Garching gelotst hat. Das Gros von ihnen hat sich bereits vor dieser Saison dem Kreisligisten angeschlossen; in der Winterpause kamen nun noch Kerem Tokdemir vom SVN München und Thomas Schreiner vom TSV Gaimersheim hinzu.