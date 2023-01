Mit Zuversicht ins neue Jahr Der TSV Riemsloh unter Trainer Thomas Falke hat die Qualifikation zur zweiteiligen Kreisliga im Visier.

Mit einer phänomenalen Aufholjagd hatten die Riemsloher in der vergangenen Spielzeit die Klasse erhalten und hoffen auch in diesem Jahr auf den Ligaerhalt.

Das anvisierte Ziel von 20 Punkten nach der Halbserie hat das Team von Thomas Falke nicht erreicht, dennoch ist der Trainer mit der Ausbeute durchaus zufrieden. "Wir sind noch in Schlagdistanz zu einem Qualifikationsplatz und das ist durchaus positiv". Der Trainer, der auch in der kommenden Spielzeit die Riemsloher betreuen wird setzt grosse Hoffnung auf viele verletzte Rückkehrer, die Spieler, die aus der U19 kamen haben sich etabliert und einen weiteren Schub erhalten. Mit Jan Friedrich, Christian Groneick, Jörn Brune, Tom Hoffmann und Marius Nolte haben gleich fünf Spieler den Sprung in den Kreisligakader geschafft, auch wenn Brune, Hoffmann und Nolte verletzungsbedingt länger ausfallen.

"Wir haben eine sehr junge Truppe, die aber sehr lernwillig ist und Hoffnung gibt unsere Ziel zu erreichen", in der Rückrunde will das Team noch einmal angreifen. Zu was die Riemsloher in der Lage sind hat sich in der letzten Spielzeit gezeigt, als man nach der Hinserie weit abgeschlagen in der Tabelle stand und in der Rückrunde noch den Klassenerhalt schaffte.

Trainingsstart ist am 23.1.2023, in der Vorbereitung stehen Testspiele gegen Kloster-Oesede II, Hankenberge, Lienen, Halen und Rasensport Osnabrück an. Das erste Punktspiel der Rückrunde wird dann gegen Glane ausgetragen.