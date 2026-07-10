Mit Zuversicht in die neue Spielzeit

Der SV Großköllnbach hat die Saison 2025/26 auf Rang fünf der Kreisklasse Dingolfing abgeschlossen. Mit der Platzierung konnten die Schwarz-Gelben durchaus zufrieden sein, aber zwischenzeitlich machte es den Anschein, als wären sogar die Top-Ränge greifbar nahe. Schwankende Leistungen und viel Verletzungspech verhinderten allerdings den ganz großen Wurf, aber dies war im Großköllnbacher Lager beileibe kein Beinbruch beziehungsweise ist längst abgehakt. Am Freitag feierten die Schwarz-Gelben beim Testspielauftakt einen 6:0-Sieg in Massing und am Sonntag zogen sie gegen die „Zweite“ des Bezirksliga-Absteigers TV Geisenhausen in der heimischen Ringlstetter-Arena mit 3:5 den Kürzeren.

„Wir haben uns diesmal fast ausschließlich mit jungen Spielern verstärkt, da wir insgesamt betrachtet über einen ausgewogenen Kader verfügen. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch 2026/2027 eine gute Rolle spielen werden“, so Lukas Strigl, der beim SV Großköllnbach der sportlichen Leitung angehört. Angesprochen auf das Teilnehmerfeld der Kreisklasse Dingolfing in der kommenden Spielzeit meint der 32-Jährige: „Wir gehen davon aus, dass es noch ausgeglichener wird und kein Team stark abfällt. Da nur ein Direktabsteiger ermittelt wird, herrscht in der Summe nicht ganz so viel Druck. Die zweiten Mannschaften sind immer eine Wundertüte, aber Teisbach II und Landau II sind keinesfalls zu unterschätzen.“

Der SVG vermeldet folgende Neuzugänge: Simon Moosbauer (SG Höcking/Ganacker), Lukas Leibl (U19 FSV Landau), Matthias Ecker (eigene Jugend/zuletzt inaktiv), Tizian Schuster (eigene Jugend), Tobias Ecker (FC Zeholfing) und Tobias Bauer (FSV Landau).