Mit zur Linden ist der Kampfgeist beim VfB Hilden zurück

Der Kapitän des Oberligisten VfB Hilden zählt zu den Urgesteinen der ersten Mannschaft. Noch als A-Junior absolvierte er seine ersten Begegnungen im Seniorenbereich, damals noch in der Landesliga. Ein Jahr später der A-Jugend entwachsen, mauserte er sich in der Saison 2011/12 schnell zur Stammkraft im Herren-Team, mit dem er dann im Sommer 2013 unter Chefcoach Michael Kulm den Aufstieg in die Oberliga bejubelte. Seither nimmt der nunmehr 33 Jahre alte Vollblut-Fußballer eine tragende Rolle im Mannschaftsgefüge ein und absolviert jetzt die 13. Spielzeit in Folge in der fünften Liga. 352 Begegnungen in dieser Klasse stehen inzwischen auf seinem Konto – darunter fünf in der laufenden Meisterschaftsrunde.

Erstmals in seiner langen Oberliga-Karriere verpasste der Defensivmann den Saisonstart, und das aus gutem Grund. Denn seit der Geburt der Tochter im Januar steht für den Vater die Familie mehr im Fokus. Für eine Reise mit dem Camper in skandinavische Gefilde nahm sich zur Linden eine Auszeit vom Sport. „Sechs Wochen insgesamt“, erzählt der VfB 03-Kapitän und betont: „Ich habe das frühzeitig und offen schon bei den Vertragsverhandlungen kommuniziert, hundert Prozent Transparenz an den Tag gelegt.“ Und ergänzt dann: „Mir ist das auch nicht leicht gefallen, aber wir haben uns umfassend informiert: Es ist der beste Zeitpunkt, mit einem Kind, das acht Monate alt ist, auf Reisen zu gehen.“ Gleichwohl behielt zur Linden die ganze Zeit seinen Heimatklub im Blick. „Ich habe schon gemerkt, dass die Mannschaft nicht vollends überzeugen konnte, deshalb bin ich extra ein paar Tage früher zurückgekommen. Dabei hatte ich den Jungs gesagt: Macht es mir so schwer wie möglich, wiederzukommen und holt so viele Punkte wie möglich – ich setzte mich gerne auf die Bank.“

Der Wunsch des Kapitäns war das eine, die Umsetzung durch die Mannschaft nach dem personellen Umbruch im Sommer jedoch schwieriger als gedacht. Schon die 4:5-Auftaktniederlage im Derby gegen Ratingen 04/19 schmerzte. Letztlich fuhr der VfB 03 in den ersten vier Meisterschaftspartien lediglich vier von zwölf möglichen Punkten ein und stand zwischenzeitlich sogar auf einem Abstiegsplatz. Während es mit neuem Personal in der Offensive schon ordentlich lief, fehlte es defensiv an der notwendigen Stabilität. Die Bilanz zeigte es mit acht Treffern und 15 Gegentore deutlich auf.

Und der eine oder andere Mitspieler sehnte bereits die Rückkehr von zur Linden herbei. Der präsentierte sich nach dem Urlaub topfit. „Meine Frau hat mich für verrückt erklärt, wenn ich nach einer gemeinsamen Wanderung gesagt habe: Ich gehe noch eine Runde laufen“, plaudert er aus dem Nähkästchen. Letztlich aber erfüllte er damit die insgeheimen Erwartungen seiner Teamkollegen und von Chefcoach Tim Schneider. „Das ist das Paket, das man von mir erwarten kann“, sagt zur Linden und schmunzelt. Die schneller geplante Rückkehr auf den Rasen ließ gleichwohl noch etwas auf sich warten. Im Duell beim 1. FC Kleve nahm Fabian zur Linden lediglich auf der Bank Platz. „Ich habe versucht, die Stimmung im Team hochzuhalten“, berichtet er von seinem verbalen Einsatz. Letztlich ist der 33-Jährige bekannt für seine lautstarken Anweisungen auf dem Platz, die für eine gewisse Struktur und Ordnung sorgen.

Unglücklicher Einstand

Vielleicht war es sogar die Aura des Mannschaftsführers, die einen großen Teil zum klaren 4:1-Erfolg in Kleve beitrug. Fünf Tage später durfte zur Linden dann in der Pokalpartie beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern erstmals wieder ran. In der 68. Minute kam er für den nicht minder erfahrenen Pascal Weber auf den Platz und übernahm die Sechser-Position. 120 Sekunden später lenkte er mit einer Abwehrgrätsche einen Schuss der Gastgeber unglücklich ab – es war der Anschlusstreffer des SFN zum 1:2. Vielleicht ein unglücklicher Einstand, doch Fabian zur Linden nimmt die Frage lachend zur Kenntnis.

Im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch spielte die Führungskraft erstmals wieder von Beginn an und über die gesamte Distanz. Am Ende feierten die Hildener einen 5:0-Sieg. Die 2:3-Niederlage beim VfL Jüchen-Garzweiler bedeutete einen Rückschlag, das Remis im Derby gegen die Sportfreunde Baumberg ist wohl als gerecht einzuordnen. In beiden Partien ging zur Linden mit Kampfgeist voran – und handelte sich jeweils gelbe Karten ein. Doch seither läuft es rund für den VfB 03.

„Die Mannschaft ist enger zusammengerückt. Es herrscht eine gute Stimmung, weil man sich gegenseitig etwas gönnt. Mit besserer Laune und mehr Spaß kann man mehr erreichen. Manchmal kann es auf dem Platz auch negativ sein, aber der Spaß muss immer an erster Stelle stehen“, offenbart Fabian zur Linden das Erfolgsgeheimnis. Und fügt hinzu: „Qualität spielt eine Rolle, aber man muss auch die maximale Überzeugung an den Tag legen – das Mindset muss erst einmal stimmen.“ Die notwendigen Grundtugenden lebt der Kapitän eindrucksvoll vor. Sein Ziel für die Hinrunde? „Ein Platz unter den Top-Acht wäre schön. Den sollten wir schon schaffen.“