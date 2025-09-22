 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielbericht
7:1 über die FV Hunsrückhöhe: Da hatten die Wittlicher gut lachen.
7:1 über die FV Hunsrückhöhe: Da hatten die Wittlicher gut lachen. – Foto: Natalie Plein

Mit Wut im Bauch zum Kantersieg

Rheinlandliga: Das Krisengerede hat Rot-Weiss Wittlich eindrucksvoll widerlegt: Nach einem furiosen Start gab es einen glanzvollen 7:1-Erfolg im Derby gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach. Deren Trainer ging in seiner Analyse schonungslos mit seiner Mannschaft um. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIEN

Vier Tage nach dem 1:2 beim FC Bitburg und damit der ersten Saisonniederlage trat Rot-Weiss Wittlich mit viel Wut im Bauch an. Das Team von Trainer Fahrudin Kuduzovic lief den Kreisrivalen aus Morbach und Monzelfeld früh an und provozierte so immer wieder Fehler beim Gegner.

Der erste Treffer fiel freilich im Anschluss an einen von Jonas Ercan getretenen Eckball: Yannick Lauer war nach nur 55 Sekunden zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Die zuletzt zwei Mal in Folge siegreiche Fußballvereinigung Hunsrückhöhe wirkte völlig unsortiert. Im Abwehrverbund fehlte der aus privaten Gründen abwesende André Petry an allen Ecken und Enden – und im Spiel nach vorne ging ohne den ein letztes Mal rotgesperrten Noah Lorenz und dem erkältet auf der Bank sitzenden Maximilian Schemer über weite Strecken erschreckend wenig. Schon in der sechsten Minute war die löchrige Abwehr der Gäste ein zweites Mal überrumpelt, nachdem Christopher Bibaku seine Lufthoheit gekonnt ausgenutzt hatte, das Spielgerät auf Lauer weiterleitete und dieser dann genauso cool abschloss wie nur drei Minuten später nach Vorlage von Alexander Klein.

Andreas Arens Autor