Mit Wut im Bauch zum Kantersieg

Der erste Treffer fiel freilich im Anschluss an einen von Jonas Ercan getretenen Eckball: Yannick Lauer war nach nur 55 Sekunden zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Die zuletzt zwei Mal in Folge siegreiche Fußballvereinigung Hunsrückhöhe wirkte völlig unsortiert. Im Abwehrverbund fehlte der aus privaten Gründen abwesende André Petry an allen Ecken und Enden – und im Spiel nach vorne ging ohne den ein letztes Mal rotgesperrten Noah Lorenz und dem erkältet auf der Bank sitzenden Maximilian Schemer über weite Strecken erschreckend wenig. Schon in der sechsten Minute war die löchrige Abwehr der Gäste ein zweites Mal überrumpelt, nachdem Christopher Bibaku seine Lufthoheit gekonnt ausgenutzt hatte, das Spielgerät auf Lauer weiterleitete und dieser dann genauso cool abschloss wie nur drei Minuten später nach Vorlage von Alexander Klein.

