Mit Wut im Bauch nach Rehburg

Das 1:6 in Bückeburg soll keine Nachwirkungen hinterlassen. Wagenfeld reist trotz personeller Sorgen mit klarer Zielsetzung nach Rehburg, wo ein formstarker Gegner auf Revanche aus ist.
Das letzte Auswärtsspiel der Saison steht unter besonderen Vorzeichen. Nach der deutlichen 1:6-Niederlage beim VfL Bückeburg will TuS Wagenfeld 1908 beim RSV Rehburg eine Reaktion zeigen – sportlich wie mental.
„Unser letztes Auswärtsspiel soll natürlich anders enden als das vergangene in Bückeburg“, sagt Michael Hohnstedt. Die Aufarbeitung der Niederlage fiel dabei bewusst knapp aus. „Wir haben das Spiel ehrlich gesagt gar nicht mehr groß analysiert oder thematisiert. Das hätte auch nichts mehr gebracht.“
Stattdessen richtet der Trainer den Blick nach vorn. „Es ist das letzte Mal, dass wir gemeinsam in die Bullis steigen und auswärts versuchen, drei Punkte mitzunehmen“, sagt Hohnstedt. „Genau mit dieser Einstellung fahren wir auch nach Rehburg.“
Die Gastgeber gehen dabei mit Rückenwind in die Partie. Durch den 3:2-Erfolg bei TuS Leese 1912 hat sich Rehburg wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Entsprechend selbstbewusst formuliert Mike Friedrich die Zielsetzung: „Wir wollen die 1:5-Niederlage aus dem Hinspiel korrigieren.“
Zudem sieht der Rehburger Trainer seine Mannschaft in guter Verfassung: „Wir möchten an die Begeisterung aus den Spielen gegen Drakenburg, Sudweyhe und Leese anknüpfen.“ Der Fokus liege dabei klar auf der eigenen Heimstärke. „Wir wollen den Zuschauern ein gutes Spiel bieten und uns mit einer kämpferischen Leistung Punkte in Rehburg holen.“
Gerade deshalb erwartet Hohnstedt ein unangenehmes Spiel. „Rehburg besitzt offensiv enorme Qualität. Über 60 erzielte Tore sprechen da eine deutliche Sprache.“ Gleichzeitig sieht der Wagenfelder Trainer aber auch mögliche Ansatzpunkte: „Sie haben auch viele Gegentore kassiert.“
Die personelle Situation erschwert die Aufgabe zusätzlich. Mit Giorgio Ronzetti, Felician Günther, Tamme Alscherund Luca Storck fehlen mehrere wichtige Spieler, hinter Alexander Nandzik steht noch ein Fragezeichen.
Den Anspruch verändert das allerdings nicht. „Trotzdem werden wir die Mannschaft so aufstellen und einstellen, dass wir in Rehburg gewinnen wollen. Das ist ganz klar unser Anspruch.“
Hohnstedt hofft dabei auch auf die richtige emotionale Reaktion seiner Mannschaft. „Ich glaube daran, dass wir mit einer gewissen Wut im Bauch nach Rehburg fahren, um die Leistung aus dem Bückeburg-Spiel vergessen zu machen.“
„Entscheidend ist, dass wir die letzten drei Spiele mit voller Intensität angehen und versuchen, die maximale Punktzahl zu holen“, sagt Michael Hohnstedt. „Niemand wird diese Saison jetzt abschenken, weil sie insgesamt einfach viel zu gut war.“