Mit Wut im Bauch nach Rehburg TuS Wagenfeld 1908 bestreitet beim RSV Rehburg das letzte Auswärtsspiel der Saison – Trainer Michael Hohnstedt fordert nach dem Debakel in Bückeburg eine Reaktion von red · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Das 1:6 in Bückeburg soll keine Nachwirkungen hinterlassen. Wagenfeld reist trotz personeller Sorgen mit klarer Zielsetzung nach Rehburg, wo ein formstarker Gegner auf Revanche aus ist.

Das letzte Auswärtsspiel der Saison steht unter besonderen Vorzeichen. Nach der deutlichen 1:6-Niederlage beim VfL Bückeburg will TuS Wagenfeld 1908 beim RSV Rehburg eine Reaktion zeigen – sportlich wie mental. „Unser letztes Auswärtsspiel soll natürlich anders enden als das vergangene in Bückeburg“, sagt Michael Hohnstedt. Die Aufarbeitung der Niederlage fiel dabei bewusst knapp aus. „Wir haben das Spiel ehrlich gesagt gar nicht mehr groß analysiert oder thematisiert. Das hätte auch nichts mehr gebracht.“

Stattdessen richtet der Trainer den Blick nach vorn. „Es ist das letzte Mal, dass wir gemeinsam in die Bullis steigen und auswärts versuchen, drei Punkte mitzunehmen“, sagt Hohnstedt. „Genau mit dieser Einstellung fahren wir auch nach Rehburg.“ Die Gastgeber gehen dabei mit Rückenwind in die Partie. Durch den 3:2-Erfolg bei TuS Leese 1912 hat sich Rehburg wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Entsprechend selbstbewusst formuliert Mike Friedrich die Zielsetzung: „Wir wollen die 1:5-Niederlage aus dem Hinspiel korrigieren.“