Mit Wut im Bauch, aber klarem Kopf: St. Tönis ist vor Sonsbeck gewarnt

Der SC St. Tönis hat es beim jüngsten Unentschieden gegen den 1. FC Monheim versäumt, sich ein geruhsameres Polster auf die Abstiegszone zu verschaffen, baute aber seine Serie ungeschlagener Spiele aus. Das soll auch im vorletzten Spiel des Jahres gegen den SV Sonsbeck so bleiben, bevor zum Abschluss das Auswärtsspiel beim VfB Hilden ansteht. Tabellarisch trennen beide Kontrahenten acht Plätze. Der Sportclub ist mit 21 Punkten Tabellensiebter, die Gäste belegen mit 18 Punkten Rang 15. Das verdeutlicht, wie eng es nach wie vor in der Liga zugeht – und wie wichtig es für den SC auch diesmal wäre, die maximale Punktzahl einzufahren.
Das Gästeteam um Trainer Heinrich Losing startete bestens in die Saison, holte aber aus den jüngsten acht Begegnungen nur einen Sieg und ein Unentschieden. Mit 19 Toren in 15 Spielen stellt der SVS die derzeit zweitschwächste Offensive. Sechs Treffer gingen dabei auf das Konto des Ex-St. Tönisers Linus Krajac, der sich bestens eingelebt und sich zu einer festen Größe im Losing-Team entwickelt hat. Auch wenn es nach dem siebten Spieltag für die Gäste bergab ging, rechnet SC-Coach Bekim Kastrati erneut mit einer schweren Aufgabe. Zumal es in den vergangenen Jahren zwischen beiden Teams immer eng zuging. „Das ist ein Gegner, der immer gut eingestellt ist. Auch diesmal werden wieder Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden.“
Ein paar dieser Kleinigkeiten waren auch Thema der Video-Analyse der Punkteteilung gegen Monheim. „Alle waren sehr verärgert. Ich glaube, dass wir zwei Punkte verschenkt haben. Die hätten uns sicher richtig gutgetan. Vor allem in den letzten Minuten waren wir nicht clever genug.“ Mit 2:0 lag der SC vorne, kassierte in der 84. Minute den Anschlusstreffer und in den letzten Sekunden der Nachspielzeit den Ausgleich durch einen umstrittenen Handelfmeter, der aus Kastratis Sicht nach Studium der Videobilder eine Fehlentscheidung war.
In den letzten beiden Spielen des Jahres geht es darum, angesichts der Dichte in der Liga mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen zu können. Den Anfang sollen drei Punkte gegen Sonsbeck machen. „Wir sind am Ende der Hinrunde. Jede Mannschaft braucht noch Punkte. Wir müssen hellwach sein. Jeder Punkt ist Gold wert und wir wollen den Gegner auf Distanz halten“, so Kastrati.
Personell hat der 46-Jährige keine Sorgen. „Gott sei Dank sind alle an Bord.“ Fraglich ist nur der Einsatz von Tyler Nkamanyi, der in den jüngsten Begegnungen zu den Aktivposten zählte. Der 21-Jährige musste gegen Monheim wegen einer Steißbein-Problematik vom Platz. Kastrati ist guter Dinge: „Die Stimmung ist gut, wir sind komplett, spielen zu Hause, wissen um unsere gute Qualität in der Offensive und wollen das letzte Heimspiel gewinnen.“