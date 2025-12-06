Mit Wut im Bauch, aber klarem Kopf: St. Tönis ist vor Sonsbeck gewarnt

Ein paar dieser Kleinigkeiten waren auch Thema der Video-Analyse der Punkteteilung gegen Monheim. „Alle waren sehr verärgert. Ich glaube, dass wir zwei Punkte verschenkt haben. Die hätten uns sicher richtig gutgetan. Vor allem in den letzten Minuten waren wir nicht clever genug.“ Mit 2:0 lag der SC vorne, kassierte in der 84. Minute den Anschlusstreffer und in den letzten Sekunden der Nachspielzeit den Ausgleich durch einen umstrittenen Handelfmeter, der aus Kastratis Sicht nach Studium der Videobilder eine Fehlentscheidung war.

In den letzten beiden Spielen des Jahres geht es darum, angesichts der Dichte in der Liga mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen zu können. Den Anfang sollen drei Punkte gegen Sonsbeck machen. „Wir sind am Ende der Hinrunde. Jede Mannschaft braucht noch Punkte. Wir müssen hellwach sein. Jeder Punkt ist Gold wert und wir wollen den Gegner auf Distanz halten“, so Kastrati.

Personell hat der 46-Jährige keine Sorgen. „Gott sei Dank sind alle an Bord.“ Fraglich ist nur der Einsatz von Tyler Nkamanyi, der in den jüngsten Begegnungen zu den Aktivposten zählte. Der 21-Jährige musste gegen Monheim wegen einer Steißbein-Problematik vom Platz. Kastrati ist guter Dinge: „Die Stimmung ist gut, wir sind komplett, spielen zu Hause, wissen um unsere gute Qualität in der Offensive und wollen das letzte Heimspiel gewinnen.“