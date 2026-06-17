Mit Wunschkandidaten in die neue Saison

Nach einem hervorragenden 4.Platz in der ersten Bezirksligasaison gilt es die Performance des Teams zu stabilisieren bzw. zu optimieren.

Das Trainerteam rund um den sportlichen Leiter sah sich deshalb motiviert, die bevorstehenden Abgänge zu kompensieren und das bestehende Team deutlich zu verstärken.

Wir begrüßen daher für die kommende Saison gleich 9 „Wunschkandidaten“:

Adam Hamidi, Konrad Steigelmann, Serhan Yilmaz, Birkan Taskolu, Joeffret Nelito, Veysel Durdu, Koray Demirciler, Burhan Gülez und Nathan Ndombele.

Allesamt Fußballspieler mit Qualität und coole Jungs, die bestens in die bisherige Truppe passen.

Wir wünschen unseren neuen Spielern sowie dem bereits bestehenden Team viel Erfolg für die Saison 2026/27.