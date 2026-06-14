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Mit Wucht gewinnt FC Wittlingen das Hinspiel gegen FC Heitersheim
Die Fußballerinnen des FC Wittlingen gewinnen das Hinspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga. Beim 2:0-Sieg lassen den FC Heitersheim nicht zur Entfaltung kommen.
Als nach einer halben Stunde Spielzeit die "Chanderli" am Wittlinger Fußballplatz entlang ratterte, hatte das Symbolcharakter. Die nördliche Fahrtrichtung der Museumsbahn spiegelte das Treiben auf dem Rasen wider: Zuweilen mit der unaufhaltsamen Wucht einer Lokomotive spielten die Fußballerinnen des FC Wittlingen auf das nördliche Tor des FC Heitersheim und kauften den Gästen im Hinspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga den Schneid ab.