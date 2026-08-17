Mit WM-Ball und Gedenkminute

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Die Vorbereitungszeit neigt sich dem Ende entgegen. Die meisten Teams haben auch schon erste Pokalspiele unter Wettkampfbedingungen hinter sich. Am kommenden Wochenende geht es nun für die ersten Ligen im Nordschwarzwald in die Vollen. Der Punktspielbetrieb der Saison 2026/2027 startet mit den Bezirks- und A-Ligisten.

Den Auftakt der ersten Saison nach Abschluss und vollständigem Vollzug der Verbandsstrukturreform bildet das „Saison-Opening“ der Bezirksliga am Freitag, 21. August. Auf dem Sportplatz in Ahldorf stehen sich ab 19 Uhr die beiden Lokalkonkurrenten SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee und SG Felldorf/Bierlingen gegenüber. Kenner der Szene wissen: Das ist ein ganz besonderes Spiel zwischen Vereinen, die sich seit Jahren kennen und schätzen.

Den Anstoß führen der Bezirksvorsitzende Wolfgang Ottmar und Bezirksligastaffelleiter Rudolf Kittel aus – übrigens mit einem Original-WM-Ball von 2026, den der Bezirk für dieses Spiel spendet.

Zuvor gibt es noch eine besondere Würdigung: Zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen Harald „Opa“ Brendle werden sich beide Teams einschließlich ihrer Betreuer und Verantwortlichen am Mittelkreis aufstellen, um dem viel zu früh Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Nahezu jeder Spieler aus den beteiligten Vereinen blickt auf eine fußballerische Vergangenheit zurück, in der sich die eigenen Wege mit denen Brendles kreuzten.