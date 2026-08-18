Mit wilder Schlussphase zum Heimsieg

Den besseren Start in diesem Spiel hatte der Gast, als Ratajczak einen Diagonalpass auf den mitgelaufenen Matzke schlug und dieser aus vollem Lauf den Ball auf Ilmenaus Tor knallte. Nur mit einer Reflexparade konnte Ilmenaus Ogbenna im Tor den Einschlag im langen Eck verhindern (3.). In der Folge übernahm aber Ilmenau mehr und mehr das Zepter des Handelnden, ohne sich aber große Möglichkeiten für einen Torerfolg zu erarbeiten. Die besten waren noch, als Fernando frei vor dem Tor zu lange mit dem Torschuss zögerte (28.) und Alzoughbi den Ball knapp am langen Pfosten verzog (31.). Zu diesem Zeitpunkt war aber schon erkennbar, daß Pößneck Schnelligkeitsvorteile im Spiel besaß und Ilmenau somit Probleme hatte, sich in der gegnerischen Hälfte erfolgversprechend durchzusetzen. Durch ein Missverständnis in der Nachspielzeit der ersten Hälfte von Cherkashyn und Ogbenna bei einem weiten Ball in Ilmenaus Hälfte, bekam Ilmenaus Torwart den Ball nicht richtig zu fassen und der nachsetzende Bursuc hatte keine Mühe, den Ball im leeren Tor unterzubringen (45.+2).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen mit Hertel und Amarell auf Ilmenauer Seite neue Spieler für die eigenen Angriffsbemühungen. Chancen für einen schnellen Ausgleichstreffer hatten dann auch Kutzer und Fernando, ihre Schüsse gingen aber über das gegnerische Tor, oder wurden eine sichere Beute von Pößnecks Torwart Risch (47., 50.). In diesem Bemühen für den Ausgleichstreffer ergaben sich aber für den Gast beste Gelegenheiten für weitere Treffer und die mögliche Entscheidung im Spiel. So bewahrte Torwart Ogbenna mit tollen Paraden gegen Bursuc (61., 62.) seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Bei Köhlers Kopfball nach Freistoß Eckardt hätte er keine Abwehrchance gehabt, der Ball flog aber über Ilmenaus Tor (75.). So arbeitete Ilmenau weiter an einem Torerfolg und bekam nach Schiedsrichter Brandts Elfmeterentscheidung die große Gelegenheit für den ersehnten Ausgleichstreffer. Zuvor wurde Ilmenaus Hertel im Strafraum unsanft von den Beinen geholt. Fernandos Strafstoß war dann aber zu unplatziert, Risch konnte mit Flugparade den Einschlag verhindern (80.). Ilmenau zeigte sich aber nicht geschockt, bewies in der nun beginnenden Schlussphase Moral und belagerte das gegnerische Tor permanent, was bei Pößneck Wirkung zeigte. Man versuchte sich vermehrt durch Foulspiel dem Anrennen Ilmenaus zu erwehren und kassierte in dieser Schlussphase dafür vier Verwarnungen. Hertel war es dann auch, dem mit feiner Einzelleistung der nun verdiente Ausgleichstreffer gelang. Sich im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durchsetzend, traf er mit platziertem Schuss in den Torwinkel, Torwart Risch war hier machtlos. In der Nachspielzeit gelang sogar noch der nicht mehr für möglich gehaltene Siegtreffer. Bei Fernandos Eckball, getreten in den Fünfmeterraum, hatte Risch in der großen Spielertraube keine Möglichkeit den Ball abzuwehren. Dieser fiel Hertel vor die Füße und schnellentschlossen flog der Ball unter die Querlatte ins Tor (90.+4). Verständlich der Jubel auf Ilmenauer Seite.

Mit diesem späten Sieg belohnte sich Ilmenau für seinen nimmermüden Einsatz bei dieser sommerlichen Hitze, auch wenn er etwas glücklich zustande kam. Schiedsrichter Brandt hatte die Partie jederzeit im Griff, blieb sie doch trotz der Verwarnungen in der Schlussphase doch in fairem Rahmen.