Mit Weltmeister Buchwald: Lotto-Elf kommt nach Hackenheim

Hackenheim. Legenden helfen! Unter diesem Motto tritt die Lotto-Elf am 19. August beim TuS Hackenheim an. Die Prominentenmannschaft, gespickt mit ehemaligen Fußball-Nationalspielern, früheren Bundesligaprofis und bekannten Persönlichkeiten, trifft dabei auf die Altstars des TuS. Der komplette Erlös des Tages kommt der Sophia Kallinowsky-Stiftung zugute.
Informativ und launig geht es zu bei der Vorstellung des Events im TuS-Sportheim am Felseneck mit Lotto-Elf-Manager Edgar Schmitt und Trainer Hans-Peter Briegel. Zwei, die sich bestens kennen und die als Vereinsidole ohnehin jedem ein Begriff sind. Der eine als „Walz aus der Pfalz“, wie er sich selbst in seiner Autobiografie bezeichnet hat, der andere seit seinen vier Toren für den Karlsruher SC gegen den FC Valencia im UEFA-Pokalspiel im November 1993 als „Euro-Eddy“. Zwei, die mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, das Geschäft Profifußball mit gesundem Menschenverstand betrachten. Zwei, die wissen, wie wichtig soziale Aspekte sind und dass sich diese kaum irgendwo sonst mit so viel Spaß verbinden lassen und alle Generationen anziehen, wie eben dann, wenn das runde Leder über die grüne Wiese oder den Kunstrasen rollt.
Der Kontakt zur Lotto-Elf kam über Stiftungsgründer Karsten Kallinowsky und TuS-Spielertrainer Tim Hulsey zustande. Eineinhalb Jahre später findet nun das Benefizspiel statt, auf das sich nicht nur TuS-Sportchef Klaus Rehbein freut. Schon am Nachmittag soll es ein Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche mit Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz geben, für das bereits mehr als 70 Anmeldungen vorliegen. Gleichzeitig bietet Dariusz' Ehefrau Nika Krosny-Wosz ein Training für Cheerleader an. Hierfür haben laut Rehbein schon mehr als zwei Dutzend Mädels Interesse bekundet. Zum Rahmenprogramm vor dem Anpfiff trägt auch der Musikverein bei, der ab 18 Uhr für die richtigen Töne sorgen will. Auf einer Tombola werden außer Fußball-Devotionalien auch für alle interessante Gutscheine und mehr verlost.
Den vorläufigen Kader der Lotto-Elf verkündete Briegel. Mit dabei sind neben Wosz etwa Torwart Thomas Ernst (früher in Bochum, Stuttgart und Kaiserslautern), die Abwehrspieler Carsten Cullmann (Köln), Florian Dick (FCK), Matthias Herget (Uerdingen), Burkhard Reich (KSC) und Thomas Waldoch (Schalke), die Mittelfeldakteure Stephan Engels (Köln), Thomas Riedl (FCK) und Philipp Wollscheid (Nürnberg, Leverkusen, Stoke City) und die Stürmer Benjamin Auer (Mainz, Aachen) und Matthias Scherz (Köln). Mindestens genauso wichtig und vielen noch bekannter als so mancher der rund 20 Männer auf dem Feld sind die Botschafter, die natürlich auch nach Hackenheim kommen: der Mainzer Ehrenspielführer Dimo Wache, der fünffache Deutsche Meister Wolfgang Kleff und Weltmeister Guido „Diego“ Buchwald.
Schmitt und Briegel, der den Trainerposten vor 15 Jahren von Horst Eckel übernommen hatte, erinnerten an die Anfänge der Lotto-Elf. Seit 1999 gibt es die Benefizspiele. Beim ersten saß noch der Koblenzer Weltenbummler Rudi Gutendorf auf der Bank. Und der habe einmal einen gewissen Jürgen Klopp deshalb nicht eingewechselt, weil der nicht in sein System gepasst habe. Der Ehrgeiz, gewinnen zu wollen, ist bei den Promis fraglos vorhanden. Briegel beruhigte aber sogleich: „Wir sind nicht unschlagbar.“