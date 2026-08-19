Mit Weltmeister Buchwald: Lotto-Elf kommt nach Hackenheim

Informativ und launig geht es zu bei der Vorstellung des Events im TuS-Sportheim am Felseneck mit Lotto-Elf-Manager Edgar Schmitt und Trainer Hans-Peter Briegel. Zwei, die sich bestens kennen und die als Vereinsidole ohnehin jedem ein Begriff sind. Der eine als „Walz aus der Pfalz“, wie er sich selbst in seiner Autobiografie bezeichnet hat, der andere seit seinen vier Toren für den Karlsruher SC gegen den FC Valencia im UEFA-Pokalspiel im November 1993 als „Euro-Eddy“. Zwei, die mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, das Geschäft Profifußball mit gesundem Menschenverstand betrachten. Zwei, die wissen, wie wichtig soziale Aspekte sind und dass sich diese kaum irgendwo sonst mit so viel Spaß verbinden lassen und alle Generationen anziehen, wie eben dann, wenn das runde Leder über die grüne Wiese oder den Kunstrasen rollt.

Fußballtraining mit Bochum-Legende Dariusz Wosz