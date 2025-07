Mit welchen Spielern der SSV Welheimer Mark antritt

"Neugründung statt Wiederbelebung" heißt das Motto des SSV Welheimer Mark, der am 17. August in sein erstes Pflichtspiel beim Post SV Oberhausen II startet. Der neueste Verein aus Bottrop geht erstmals überhaupt an den Start und hat auf FuPa seinen neuen Kader präsentiert. Wer für den Klub spielt, seht ihr hier.