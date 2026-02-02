Mit Vorfreude zum Gardasee

Mit großer Vorfreude blickt die D-Jugend des JFV Hünstetten auf ein außergewöhnliches Ereignis: Vom 07. bis zum 11. April 2026 wird das Team mit insgesamt 15 Kindern und 3 Trainern die Reise nach Italien antreten, um an der renommierten Gardasee Trophy teilzunehmen. Inmitten der malerischen Kulisse des Gardasees werden sich die jungen Fußballer*innen mit Mannschaften aus ganz Europa messen und ihr Können unter Beweis stellen.

Sportliche Herausforderung und Gemeinschaftserlebnis

Das internationale Turnier ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein bedeutender Moment für die gesamte JFV Hünstetten-Gemeinschaft. Der Wettkampf gegen Teams aus verschiedenen Ländern bietet den Nachwuchstalenten eine einmalige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und neue Impulse für ihre sportliche Laufbahn zu erhalten.

Mehr als nur Fußball: Freundschaften und interkulturelle Erfahrungen

Die Gardasee Trophy steht für mehr als nur spannende Spiele und packende Zweikämpfe. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet die Teilnahme auch, über den eigenen Tellerrand zu blicken, neue Freundschaften zu schließen und wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Gerade solche Begegnungen fördern nicht nur den Teamgeist, sondern tragen auch zur persönlichen Entwicklung der jungen Sportler*innen bei.