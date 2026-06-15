Mit Vorfreude in den Start der neuen Oberliga-Saison

Wenn der SC Spelle-Venhaus am Dienstag um 19 Uhr die erste Einheit absolviert, beginnt für die Emsländer die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Nach einer kurzen Besprechung bittet Trainer Henry Hupe seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz.
„Die Vorfreude ist groß“, sagt der Coach vor dem Trainingsauftakt auf der Vereinshomepage. Bis auf den verletzten Luca Tersteeg sollen sämtliche Spieler dabei sein, darunter auch die fünf externen Neuzugänge Moritz Pauli, Benjamin Evers sowie Daniel Benke, Jan Wulkotte und Joe Klöpper. Das Quintett soll dazu beitragen, die Schwarz-Weißen in der kommenden Saison weiter zu stabilisieren.
Im Mittelpunkt der Vorbereitung steht für Hupe ein klares Ziel: Die Mannschaft soll zum ersten Pflichtspiel im NFV-Pokal ihre Bestform erreichen. Entsprechend sorgfältig wurde das Programm für die kommenden Wochen zusammengestellt.
Attraktive Tests gegen starke Gegner
Die Vorbereitung führt den SCSV ausschließlich auf heimischem Platz durch. Bereits am 23. Juni wartet mit der U21 des FC Twente/Heracles Almelo die erste Herausforderung. Danach folgen Begegnungen gegen den Regionalligisten SF Lotte, den 1. FC Gievenbeck, Preußen Münster II sowie GW Nottuln.
„Interessante Spiele“, findet Hupe mit Blick auf die Gegnerauswahl. Besonders schätzt er, dass nahezu alle Kontrahenten auf einem vergleichbaren Leistungsniveau unterwegs sind. Lediglich SF Lotte als Regionalligist sticht sportlich etwas heraus.
Dass sämtliche Testspiele in Spelle stattfinden, sei nicht geplant gewesen. „Es hat gerade gepasst“, erklärt der Trainer. Sollte der SCSV in der ersten Runde des NFV-Pokals ein Freilos erhalten, würde zusätzlich ein Test gegen den westfälischen Oberliga-Aufsteiger RW Maaslingen stattfinden.
Neben dem Trainingsauftakt begleitet Hupe derzeit auch die Fußball-Weltmeisterschaft aufmerksam. Der 28-Jährige verfolgt zahlreiche Begegnungen des Turniers und blickt insbesondere auf neue taktische Entwicklungen. „Ich schaue, was die Mannschaften so machen, ob es etwas Neues gibt“, sagt er.
Manchmal stehe dabei die Analyse im Vordergrund, manchmal einfach die Freude am Spiel. Besonders der deutschen Nationalmannschaft traut Hupe einiges zu: „Ich glaube, die haben eine echt gute Truppe.“ Entsprechend optimistisch blickt er auf das Turnier und hofft auf einen langen Weg der DFB-Auswahl.
Nach dem ersten Training der neuen Saison dürfte am Dienstagabend allerdings zunächst ein anderes Spiel im Fokus stehen: Um 21 Uhr beginnt die WM-Partie zwischen Frankreich und Senegal – und damit für viele Fußballfans direkt die nächste Einheit auf dem heimischen Sofa.