Mit Vorfreude in den Start der neuen Oberliga-Saison

Wenn der SC Spelle-Venhaus am Dienstag um 19 Uhr die erste Einheit absolviert, beginnt für die Emsländer die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Nach einer kurzen Besprechung bittet Trainer Henry Hupe seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz. „Die Vorfreude ist groß“, sagt der Coach vor dem Trainingsauftakt auf der Vereinshomepage. Bis auf den verletzten Luca Tersteeg sollen sämtliche Spieler dabei sein, darunter auch die fünf externen Neuzugänge Moritz Pauli, Benjamin Evers sowie Daniel Benke, Jan Wulkotte und Joe Klöpper. Das Quintett soll dazu beitragen, die Schwarz-Weißen in der kommenden Saison weiter zu stabilisieren.

Im Mittelpunkt der Vorbereitung steht für Hupe ein klares Ziel: Die Mannschaft soll zum ersten Pflichtspiel im NFV-Pokal ihre Bestform erreichen. Entsprechend sorgfältig wurde das Programm für die kommenden Wochen zusammengestellt. Attraktive Tests gegen starke Gegner Die Vorbereitung führt den SCSV ausschließlich auf heimischem Platz durch. Bereits am 23. Juni wartet mit der U21 des FC Twente/Heracles Almelo die erste Herausforderung. Danach folgen Begegnungen gegen den Regionalligisten SF Lotte, den 1. FC Gievenbeck, Preußen Münster II sowie GW Nottuln.