Mit „Vollgranate“ Orth: Hallbergmoos startet Vorbereitung für die Landesliga „Mehr machen, weniger reden“ von Nico Bauer · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

die Neuzugänge des VfB Hallbergmoos – Foto: Bauer

Vier Neuzugänge hat Landesligist VfB Hallbergmoos beim Trainingsauftakt präsentiert. Das Ziel ist klar: die Rückkehr in die Bayernliga.

Über die Ambitionen des VfB Hallbergmoos in der neuen Saison muss man nicht lange reden. Der Landesligist möchte wieder nach oben in die Bayernliga. Für das Projekt hat die sportliche Leitung die Strukturen noch einmal professionalisiert und den Kader verstärkt. Das beim Trainingsauftakt von Coach Andreas Giglberger vorgegebene Motto sagt eigentlich alles: „Mehr machen, weniger reden!“ Die Ziele des Vereins sind hinreichend bekannt. Schon in der abgelaufenen Saison hätte der VfB gerne um den Aufstieg mitgespielt. Dafür fehlte gegenüber den letztlich in die Bayernliga gekletterten Vereinen Rosenheim und Wasserburg allerdings die Konstanz. Von oben kommt nun Türkgücü München neu in die Gruppe. Und die Türken wollen nach dem Absturz aus der Regional- in die Landesliga wieder den Rückweg antreten, haben entsprechend aufgerüstet. Gemeinsam mit Letztgenannten, dem TSV Grünwald und dem TSV Murnau ist Hallbergmoos einer der Kandidaten für ganz vorne.

Zum Trainingsstart präsentierte der VfB vier Neuzugänge: Benedikt Orth (TSV Buchbach), Felix Günzel (FC Schwaig), Fabio di Salvo (Eintracht Karlsfeld) und Agon Morina (FC Ismaning U 19). Der neue Top-Torwart Sebastian Kolbe fehlte noch. „Wir haben diesmal keinen Umbruch“, sagt Giglberger, „sondern den Kader punktuell verstärkt. Wir bekommen auf allen Positionen einen brutalen Konkurrenzkampf.“ In den vergangenen Tagen kam vom Nachbarn Schwaig mit Felix Günzel ein variabler Offensivspieler. Der ehemalige Freisinger spielte in der Bayern- oder Landesliga zuletzt bei Garching und Schwaig. Agon Morina ist ein Hallbergmooser Eigengewächs, das aus der U 19 des FC Ismaning zurückgekehrt ist. Morina hat schon im Merkur CUP für den VfB gespielt. Nun bekommt er die Chance, in die Erste Mannschaft hineinzuwachsen.