"Mit voller Überzeugung und Entschlossenheit" ins große Finale

Die Stimme

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Die Vorfreude sowie Anspannung auf dieses bevorstehende Ereignis waren die ganze Woche über schon da. Wir freuen uns alle einfach riesig, dass es nun am Samstag endlich soweit ist. Es war eine bislang tolle Pokalreise. Im letzten Jahr hat diese leider im Finale für uns geendet, dieses Jahr fängt sie für uns dafür im Finale erst an. Bis zum jetzigen Zeitpunkt war es eine überragende Saison, die wir gespielt haben. Jetzt wollen wir aber auch diesen letzten Schritt nochmal mit voller Überzeugung und Entschlossenheit gehen und uns mit dem Pokalsieg belohnen. Nach den verdienten Feierlichkeiten in den letzten Wochen war es nun nach längerer Zeit wieder eine enorm fokussierte Trainingsleistung, das war sehr wichtig. Es ist spürbar, dass die Jungs auf dieses Finale brennen. Wir brauchen am Samstag auf jeden Fall eine gute Intensität und müssen die ganzen Emotionen von Beginn an richtig einordnen. Wir wollen und werden mit einem guten Gefühl an die Sache rangehen und hoffen natürlich gleichzeitig auch auf zahlreiche Unterstützung. Nach den letzten beiden Jahren ist es jetzt einfach an der Zeit, dass unser Dorfklub und all‘ die Menschen in unserem Umfeld für den Aufwand auch entsprechend belohnt werden. Das haben wir uns alle verdient.“

Die Personalsituation

Nach wie vor verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag auf Marius Kunde (Aufbautraining). Ansonsten stehen alle Akteure für das große Pokalfinale zur Verfügung.

Der Gegner

In der aktuellen Spielzeit trafen die TSG Balingen und die SG Sonnenhof Großaspach bereits in zwei Partien in der Oberliga BW aufeinander. Dabei gewann das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt sowohl das Hinspiel in der Bizerba-Arena im November vergangenen Jahres als auch das Rückspiel vor acht Tagen in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach jeweils deutlich mit 6:1. Auch der direkte Vergleich fällt zugunsten der SG aus, die in insgesamt 14 Aufeinandertreffen sieben Mal als Sieger den Platz verließ. Vier Begegnungen endeten zugunsten der TSG, drei weitere Male gab es ein Unentschieden. Mit 73 Punkten aus den bisherigen 33 Saisonspielen hat sich das Team von Coach Murat Isik bereits vorzeitig als Vizemeister der Oberliga die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Südwest gesichert.

Dabei trifft die TSG im Anschluss an das Pokalfinale zwischen dem 03. und 09. Juni jeweils auf den Vizemeister der Oberliga Hessen (aktuell FC Bayern Alzenau) sowie Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (aktuell FK Pirmasens). Ähnlich wie die SG Sonnenhof Großaspach (2:3 beim FSV Hollenbach) musste sich auch die TSG Balingen in der Generalprobe zum Pokalfinale geschlagen geben. Dabei unterlag das Team aus dem Zollernalbkreis zuhause mit 0:2 dem SV Oberachern. Geleitet wird die Begegnung am „Finaltag der Amateure“ von Schiedsrichter Daniel Leyhr (SRG Reutlingen), den beiden Assistenten Michael Zeiher (SRG Ludwigsburg), Daniel Traub (SRG Ehingen) und dem vierten Offiziellen Bahri Kurz (SRG Vaihingen/Enz).

Rund um die Partie

Tickets für das große Pokalfinale auf der Waldau gibt es nach wie vor noch im Online-Vorverkauf über den Ticket-Shop der SG sowie am Spieltag ab 12.30 Uhr an den Tageskassen des GAZi-Stadions auf der Waldau.

Darüber hinaus wird die Partie in der großen ARD-Konferenz zum „Finaltag der Amateure“ live und kostenlos übertragen (Kommentator des Baden-Württemberg-Finals: Philipp Sohmer). Die ganze Partie ist als Einzelspiel über den kostenlosen Live-Stream auf dem YouTube-Kanal des Württembergischen Fußballverbandes empfangbar.

Zusätzlich gibt es auch wieder einen ausführlichen Live-Ticker über das FuPa-Matchcenter.

Letzte freie Plätze gibt es zudem für den Fan-Bus der SG Sonnenhof Großaspach. Verbindliche Anmeldungen können nach wie vor noch per Mail an danielmeyer180@gmail.com zum Aktionspreis von 10 Euro getätigt werden. Treffpunkt für den Fan-Bus ist am Samstag um 11.45 Uhr unterhalb der Arena am Parkplatz P0. Abfahrt ist anschließend um 12.15 Uhr.