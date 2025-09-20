Mit „voller Leidenschaft, Einsatz und Kampfgeist“ in den 2. Spieltag

Am zweiten Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga kommt es direkt zu einem echten Spitzenspiel: Absteiger Alemannia Aachen empfängt den Vorjahres-Vizemeister SV Allner-Bödingen. Die Gäste mussten sich zum Saisonstart zu Hause mit 2:4 geschlagen geben, während die Alemannia knapp, aber erfolgreich in die neue Spielzeit startete. Durch den 4:1-Erfolg im Pokalhalbfinale am Donnerstagabend geht die Demirci-Elf mit zusätzlichen Rückenwind in den zweiten Spieltag.

Alemannia-Aachen-Coach Gökhan Demirci mahnt ebenfalls zur Konzentration. Er unterstreicht, dass sein Team zwar das erste Spiel gewonnen habe, aber ein „hartes Match“ erwarte. Entscheidend sei, „als Team geschlossen aufzutreten und unsere Stärken auszuspielen, um erneut erfolgreich zu sein“.

SV Allner-Bödingen-Trainer Jesse Muambay erwartet ein intensives Duell bei Alemannia Aachen. Er betont, dass Aachen „souverän ihr erstes Spiel gewonnen“ habe und über „erfahrene Spielerinnen“ verfüge. Dennoch wolle sein Team alles daran setzen, die Partie für sich zu entscheiden. Muambay lobt außerdem die Stimmung in seiner Mannschaft: Die Spielerinnen glaubten an ihre Qualitäten und könnten auch ein so anspruchsvolles Spiel bestreiten. Er erwartet einen Gegner, der das Mittelfeld kompakt hält und das Spiel „spielerisch lösen möchte“. Insgesamt sieht er eine „sehr intensive, aber auch spielerisch geprägte“ Partie voraus.

Bergfried Leverkusen trifft auf TuS Homburg-Bröltal

Bergfried-Leverkusen-Coach Stefan Jendges sieht in TuS Homburg-Bröltal eine „nächste Herausforderung“. Er betont, dass sein Team aus den bisherigen Spielen lernen wolle, aber gleichzeitig „mit Respekt, aber ohne Angst“ in die Partie gehe.

Homburg-Trainer Mats Bollmann rechnet mit viel Ballbesitz für sein Team, mahnt jedoch, dass bei Umschaltsituationen Fehler vermieden werden müssen. Außerdem erwarte er einen Abnutzungskampf, den sein Team erstmal gewinnen müsse. Bollmann betont die Mischung aus Geduld und Mut, besonders bei Ballverlusten des Gegners, um sofort ins Gegenpressing gehen zu können.

Viktoria Waldenrath: Entwicklung des Teams

Coach Maik Honold von Viktoria Waldenrath nutzt das Spiel gegen den 1. FC Köln bewusst, um jungen Spielerinnen und Rückkehrerinnen nach Verletzungen Spielpraxis zu geben. Einige Stammkräfte würden geschont, gleichzeitig wolle man die gesamte Mannschaft weiterentwickeln. Honold betont: „Der Gegner wird uns fordern, aber wir gehen mit Mut und Spielfreude in die Partie.“

SV Merl empfängt SV Menden: Motivation hoch, Gegner stark

Denise Blumenroth, Trainerin von SV Rot-Weiß Merl, sieht das Spiel gegen SV Menden als anspruchsvoll. Sie beschreibt die gegnerische Mannschaft als „jung, talentiert und athletisch“. Gleichzeitig unterstreicht sie, dass ihr Team hochmotiviert sei, „zuhause keine Punkte gehen zu lassen“, und das letzte Duell für sich entschieden habe.

Morgen, 15:15 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln II 15:15 PUSH

Vorwärts Spoho II setzt auf taktische Umsetzung

Peter Kolacki von Vorwärts Spoho II richtet den Fokus nach dem ersten Sieg auf die kommenden Aufgaben. Er sagt, dass es wichtig sei, „den Fokus wieder auf das Wesentliche zu legen“. Mit Blick auf das nächste Spiel müsse seine Mannschaft sich „in der Rückwärtsbewegung geschlossener und entschlossener präsentieren“, um Punkte mitzunehmen. Körperlich werde die Partie anders, ist der Trainer überzeugt.

Morgen, 15:00 Uhr SC Alemannia Straß Straß Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 15:00 PUSH

Alemannia Straß: Heimspielpremiere

Sascha Schmitz von Alemannia Straß freut sich auf das erste Heimspiel in der Mittelrheinliga. Er sagt, dass sein Team als Underdog starte, aber heiß darauf sei, zu zeigen, dass mit ihnen zu rechnen sei. Mit „voller Leidenschaft, Einsatz und Kampfgeist“ wolle man die ersten Punkte einfahren und das Heimspiel „zu etwas Besonderem“ machen.