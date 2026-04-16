„Mit voller Kapelle“ – Markt Schwaben will in Hohenlinden punkten Nachholspiele im Landkreis von Julian Betzl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

FB KK Glonn (weiss) Anian Oeckl -- vs Hohenlinden links Sebastian Bauer , Zoran Pejic – Foto: Sro

Zwei Nachholspiele stehen heute an. In Hohenlinden geht es um den Relegationsrang. In Glonn kämpft der ASV gegen den Abstieg.

SV Hohenlinden – FC M. Schwaben 19:30 Heute, 19:30 Uhr SV Hohenlinden Hohenlinden FC Markt Schwaben FC Markt Sch 19:30 PUSH Nach der turbulenten Partie der beiden Reservemannschaften am Dienstag treffen heute die Kreisklassenvertretungen des SV Hohenlinden und des FC Markt Schwaben in einem Nachholspiel aufeinander. Bei der C-Klassenpartie nahm zunächst alles seinen erwarteten Gang. Der Tabellenführer aus Hohenlinden führte durch einen Doppelpack von Ferdinand Winkler mit 2:0 (25./36.), immerhin schon die Saisontreffer 34 und 35 für den Toptorschützen im Landkreis. Max Attenberger erhöhte auf 3:0 (69.), ehe der Schiedsrichter Simon Hitzinger recht ungewöhnliche Entscheidungen traf, die Healiner mit zwei gelb-roten Karten dezimierte und die 80 (!) Zuschauer vom Spielfeldrand weg zum Vereinsheim schickte. Der Gast verkürzte dann auf 3:2 durch Wolfgang Widl (74./83.), dabei blieb’s aber.

Der Torschütze der FC-Zweiten möchte als Spielertrainer der Ersten heute aber punkten: „Wir fahren mit voller Kapelle nach Hohenlinden, schmeißen alles rein und wollen drei Punkte mitnehmen.“ Dabei möchte der FC Markt Schwaben so gut es geht Fußball spielen. „Wie es der Nebenplatz in Hohenlinden zulässt“, schränkt Widl die Vorfreude auf ein ästhetisches Spiel schon einmal ein. Gastgeber Hohenlinden besitzt noch die Chance auf den Relegationsrang, mit einem Sieg wäre der TSV Grafing nur noch einen Zähler entfernt. ASV Glonn – Höhenkirchen 20:00

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr ASV Glonn Glonn SpVgg Höhenkirchen Höhenkirchen 20:00 PUSH