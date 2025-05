Mit voller Kapelle gegen den Spitzenreiter

Für den Limbacher Trainer Patrick Gessner steht fest, dass er trotz der Gefahr von möglichen Verletzungen am Sonntag um 15 Uhr keine Spieler schonen wird. "Einerseits wollen wir selbst im Rhythmus bleiben - und andererseits geht es auch darum, sportlich fair die Saison zu Ende zu bringen", betont Gessner. Da diese Partie auch auf dem für Wiesbach eher ungewohnten Naturrasenplatz ausgetragen wird, muss dementsprechend mit einer extrem schweren Begegnung für den Ligaprimus gerechnet werden. Dass sich Gessner dafür entschieden hat, seine Bestbesetzung auf den Platz zu schicken, dürfte auch mit zuletzt gemachten Erfahrungen bei der Palatia zusammenhängen. "Wir hätten uns natürlich darüber gefreut, wenn der 1. FC Saarbrücken bei seiner Pokalhalbfinalniederlage beim FC Homburg trotz des gleichzeitigen Aufstiegskamps in der 3. Liga in Bestbesetzung angetreten wäre. Wir waren geschlossen im Stadion. Aber selbst, wenn du so viele Spieler aus der zweiten Reihe auflaufen lässt, hätte ich mir vom FCS deutlich mehr Leidenschaft gewünscht - schließlich sind das ja alles Drittliga-Profis", meint der Limbacher Trainer. Bei einem Einzug des FCS ins Pokalfinale und dessen Abschneiden in der 3. Liga unter den ersten Vier wären die Limbacher trotz Finalniederlage in die erste Runde des DFB-Pokals eingezogen. "Aber vielleicht ist es ja auch gut, dass es nun so gekommen ist. Ansonsten hätte Jeder gesagt, wir haben es eh nicht verdient. Natürlich sind wir nun gegen den FC Homburg klarer Außenseiter, aber wir haben rein gar nichts zu verlieren und können in unserem größten Spiel der Vereinsgeschichte befreit aufspielen. Aber ganz klar ist auch, dass wir rein gar nichts zu verschenken haben", betont Gessner.