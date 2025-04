Mit vollem Kader in die englische Woche

"Alle Mann an Bord" meldete Sammer Mozain, der Trainer der Verbandsliga-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken am Dienstagmittag. Das bedeutet, dass er im Heimspiel mitten in der englischen Woche gegen den FC Phönix Kleinblittersdorf (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasen am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) alles aufbieten kann, was in seinem Kader ist. Trotzdem wird es keine Experimente geben, weil nach wie vor jeder Punkt für die erhoffte Meisterschaft für den Tabellenführer zählt.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken ist in der Verbandsliga Süd-West derzeit in einer komfortablen Situation. In der Tabelle hat das blau-schwarze Team zwei Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger FV Bischmisheim, der zudem ein Spiel mehr ausgetragen hat. Zudem war der Trainingsplatz zuletzt so voll wie selten. "Mit Arnaud Santini und Stancy Alphonse Youbi sind die letzten beiden Verletzten zurück im Training und könnten spielen. Wir waren zuletzt erfolgreich, deshalb gibt es eigentlich keinen Grund,. etwas zu ändern. Wir werden auch mitten in der englischen Woche das bestmögliche Team aufbieten und keinerlei Experimente eingehen. Wir kennen den Gegner aus dem Hinspiel, da haben sie uns mit dem 0:0 Punkte abgeholt, das soll uns am Mittwoch nicht noch mal passieren", sagte der Trainer am Tag vor dem Heimspiel gegen den FC Phönix Kleinblittersdorf (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasen am FC-Sportfeld, Camphauser Str. Die Gäste sind Elfter, haben mit acht Punkten Vorsprung einen sicher scheinenden Abstand zu den Abstiegsrängen. "Trotzdem wissen wir ja, dass alle Gegner gerade beim Tabellenführer ihr bestes Spiel zeigen wollen. Wir wollen aber weiter ungeschlagen bleiben", gibt Mozain die Marschroute für den Mittwochabend aus. Bischmisheim spielt gleichzeitig beim Tabellensechsten SV Friedrichweiler, hat also die schwerere Aufgabe zu lösen.