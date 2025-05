Mit Volldampf in die Relegation hinein

Hinter den Saarlandliga-Fußballern des FSV Jägersburg liegt eine gute Saison, an deren Ende man sich nur hauchdünn dem Meister FC Hertha Wiesbach geschlagen geben musste. Nun soll über den Relegationsumweg der Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz Saar perfekt gemacht werden.

Der Auftaktgegner aus Mülheim-Kärlich hat in der Rheinlandliga mit 71 Punkten hinter dem einen Zähler davor liegenden Meister FC Cosmos Koblenz Rang zwei belegt. Jägersburgs Trainer Christian Frank sagt vor dem ersten Relegationsspiel: "Wir kennen die Mannschaft von Mülheim-Kärlich noch aus gemeinsamen Oberliga-Zeiten, haben sie aber dennoch zuletzt noch einmal beobachtet. " Was die daraus gewonnenen Erkenntnisse betrifft, soll dies ein Geheimnis von Frank bleiben. Man spreche solche Sachen natürlich intern mit der Mannschaft durch - aber in erster Linie gehe es stets darum, "uns komplett auf unser Spiel zu konzentrieren. Gelingt uns dies, werden wir am Sonntag eine gute Siegchance haben." Wie Relegation geht, hatte der FSV-Trainer als Spieler des SV Röchling Völklingen unter Beweis gestellt, als er mit seiner damaligen Mannschaft nach der Saison 2016/17 aus der Oberliga in die Regionalliga Südwest aufstieg. Aus Sicht von Frank bringt es nichts, vor einem Relegationsspiel die Gewohnheiten zu ändern - beispielsweise sich früher zu treffen und noch gemeinsam das Mittagessen einzunehmen: Dies würde die Spieler nur verrückt machen und ihnen die nötige Lockerheit nehmen. Es gehe vielmehr darum, sich neben der nötigen Konzentration nicht zu verkrampfen - Nervosität sei fehl am Platz und lähme die Leistungsfähigkeit.

Die Jägersburger hatten ihr letztes Punktspiel bereits am 21. Mai beim souveränen 7:0 (3:0)-Heimerfolg gegen die SV Elversberg II ausgetragen. Seitdem habe man im Training die nötige Mischung zwischen Regeneration und einzelnen Spitzen gewählt - aber natürlich auch die Mannschaft mental auf die anstehende Relegationsrunde vorbereitet. In personeller Hinsicht stehen wieder Maurice Schnell (nach auskuriertem Faserriss in der Leiste) und der gegen Elversberg noch krankheitsbedingt fehlende Paul Manderscheid zur Verfügung.