Mit Volldampf in die Landesliga

Showdown im Salacher Tobel: Zum Abschluss des Kalenderjahres 2025 und zum Auftakt der zweiten Halbserie in der Fußball-Bezirksliga Neckar/Fils hatte der Tabellen-Achte, die TSG Salach (22 Punkte/Bilanz: 7-1-7), den Ligaprimus 1. FC Heiningen (36/11-3-1) zum mit Spannung erwarteten Derbykracher zu Gast. Das Hinspiel in Heiningen hatten die Schwarz-Gelben vergangenen August bereits mit 2:0 zu ihren Gunsten entschieden. Nun legten die Ballermänner aus dem Krautgarten eindrucksvoll nach und gewannen auch das Rückspiel im Salacher Tobel souverän und hochverdient mit 4:1.

Mit dem sechsten Saisonsieg auf fremdem Platz, dem zwölften Erfolg insgesamt und dem dritten Dreier in Serie, bauten die Schwarz-Gelben ihre Tabellenführung weiter aus und untermauerten zugleich ihre Aufstiegsambitionen.

Für das erste Highlight eines feurigen Flutlicht-Krachers sorgten die Gäste nach nur zwölf Minuten: Da hatte Heiningens Goalgetter Carmelo Trumino perfekt für seinen kongenialen Sturmpartner Kevin Vincek durchgesteckt, der die Kugel jedoch aus 18 Metern und halbrechter Position am langen Pfosten vorbeijagte. Nur drei Zeigerumdrehungen später ließ es FCH-Kicker Bent Hofele jucken, aber seine Wuchtbrumme aus 14 Metern und zentraler Position rauschte am linken Toreck vorbei (15.).

Die Blau-Weißen hingegen verharren nach der bereits vierten Saisonpleite auf heimischer Wiese und der achten Schlappe insgesamt auf Rang acht des Klassements. Mit der Coolness eines charmanten Kaiserpinguins beim dritten Date und Frosti, dem Sibirischen Tiger im Tank, waren die FCH-Kicker bei eisigen Temperaturen aus den Katakomben geschliddert gekommen und hatten die Blau-Weißen dank einer furiosen Schlussphase schockgefrostet.

In der 23. Minute packte Salachs Mittelfeldmotor Jonas Herbst das Überbrückungskabel aus, aber sein Distanzkracher von der linken Strafraumkante aus funzte um Haaresbreite am zweiten Pfosten vorbei. Mit einem scharf getretenen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner der Schwarz-Gelben bediente nur 180 Sekunden später TSG-Kicker Maik Lissner seinen im Zentrum positionierten Teamkameraden Lukas Burkhardtsmaier, der das Leder jedoch mit einem wuchtigen Kopfball aus sechs Metern über den Querbalken setzte (26.).

Mit einer perfekt getimten vertikalen Spieleröffnung aus der eigenen Hälfte heraus schickte FCH-Kicker Dennis Kleber seinen Mannschaftskollegen Trumino auf Reisen. Der zündete im rechten Mittelfeld den Turbo, donnerte über die rechte Außenbahn wie einst Georg Hackl durch den Eiskanal in Winterberg, zog in die Box, aber seine Rakete aus 14 Metern und halbrechter Position zischte am linken Knick vorbei (40.).

In der 45. Minute hatte FCH-Kicker Trumino den Führungstreffer für die Kicker aus dem Krautgarten auf dem Fuß, aber sein Freistoß aus 20 Metern und halbrechter Position rauschte über das Gehäuse der Blau-Weißen. Nur 180 Sekunden nach Wiederbeginn legte FCH-Kicker Kleber perfekt für seinen Mitspieler und Heiningens Tornado Trumino quer, der zog von halblinks in die Box, aber seine Fackel aus zwölf Metern und halblinker Position rauschte am langen Pfosten vorbei (48.).

In der 62. Minute drang Heiningens Flügelflitzer Janis Lucien Ascherl von rechts in den Strafraum der Hausherren ein, vernaschte den blau-weißen Defensivverbund wie der kleine Nils seinen Schokonikolaus und legte für seinen im Zentrum heraneilenden Teamkollegen Hofele quer, der die Kugel aus acht Metern humorlos in die Maschen hämmerte und damit den Tabellenführer mit 1:0 (62.) in Führung brachte. Nur drei Zeigerumdrehungen später hatte Salachs Goalgetter Umut Sat den Ausgleichstreffer für die Blau-Weißen auf dem Schlappen, aber sein strammer Schuss aus acht Metern und zentraler Position wurde von Heiningens Security-Mitarbeiter und Fels in der Brandung Jannis Mayer mit einer Monstergrätsche geblockt und aus der Gefahrenzone befördert (65.).

Mit einem wohltemperierten Pass in die Tiefe setzte FCH-Kicker Tom Glaser seinen Mannschaftskameraden Trumino perfekt in Szene. Der bohnerte mit Volldampf durch das Zentrum wie Frau Eisele bei der Kehrwoche durch das Treppenhaus, zog in die Box, vernaschte Salachs Keeper Aldin Arifovic mit einer Finte und versenkte das Leder aus sechs Metern im kurzen Eck (2:0/85.). Nur 120 Sekunden später legte Heiningens Tornado Trumino perfekt für seinen im Zentrum mitgelaufenen Sturmpartner Ascherl quer, der das Ding aus zehn Metern zum 3:0 (87.) ins Gehäuse pfefferte und damit zusätzliches Salz in die Wunde der Blau-Weißen streute.

In der 90. Minute legte Heiningens Capitano Justin Hrabar mustergültig für seinen Mitspieler Berk Baybüyük auf, der das Ergebnis mit seinem dritten Saisontreffer auf 4:0 (90.) schraubte.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit gab Salachs Standard-Spezialist und Violinist Herbst, Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ zum Besten, und beförderte die Kugel mit einem exzellent und viel Effet getretenen Freistoß aus 18 Metern und halbrechter Position in den linken Knick und stellte damit den 4:1-Endstand (90.+2) aus Gästesicht her.