Mit Viererpack zum Heimerfolg

Der TuSpo Grebenstein hat am Samstag einen verdienten 4:1-Heimsieg gegen den SV Kaufungen 07 eingefahren. Matchwinner war Manuel Frey, der alle vier Treffer für sein Team erzielte und damit den Unterschied ausmachte. Grebenstein nutzte die Fehler der Kaufunger eiskalt aus und sicherte sich drei wichtige Punkte in der Gruppenliga Kassel 2.

Frey bringt Grebenstein in Führung

In der 18. Minute fiel dann die Führung für Grebenstein: Kaufungen verlor im Mittelfeld den Ball, Grebenstein schaltete blitzschnell um, und Frey wurde mustergültig in Szene gesetzt. Der Torjäger blieb eiskalt vor Bergner und erzielte sein 15. Saisontor.

Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. Beide Teams gingen hohes Pressing und suchten den direkten Weg zum Tor. Die erste große Chance der Partie hatte Kaufungen bereits in der zweiten Minute durch Karim Kouay, doch Grebensteins Schlussmann Sebastian Schmidt parierte stark. Auf der anderen Seite kam Grebenstein über rechts gefährlich in den Strafraum, doch Thilo Esswein scheiterte an Torhüter Nico Bergner (4.).

Kaufungen gleicht aus, Frey trifft per Elfmeter

Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und schlugen acht Minuten später zurück. Nach einem Einwurf landete eine Flanke von Edwin Owusu bei Luis Apel, der sich stark um seinen Gegenspieler drehte und zum 1:1 traf (26.).

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Foul im Strafraum trat Frey zum Elfmeter an und verwandelte souverän ins rechte Eck zur erneuten Führung (33.). Mit dem 2:1 ging es in die Halbzeitpause.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel war Grebenstein die aktivere Mannschaft. Die Gastgeber erspielten sich mehrere gute Chancen, doch Kaufungens Keeper Bergner hielt sein Team zunächst im Spiel. In der 66. Minute hatte Tobias Boll die große Gelegenheit zum Ausgleich, doch er setzte den Ball nach einem Fehler in der Grebensteiner Defensive links am Tor vorbei.

In der 70. Minute sorgte Frey dann für die Vorentscheidung. Nach einem schnellen Einwurf spielte Thore Janssen den Stürmer im Strafraum frei, und Frey vollendete zum 3:1. Nur fünf Minuten später machte der Angreifer sein Viererpack perfekt: Kaufungen vertendelte den Ball in der eigenen Hälfte, Grebenstein setzte nach, und am Ende war es wieder Frey, der den Ball ins Netz schob (75.).

Die letzten Minuten verliefen ereignisarm, da sich Grebenstein auf das Verwalten des Ergebnisses konzentrierte und Kaufungen keine Mittel mehr fand, um noch einmal gefährlich zu werden.

Fazit

Dank einer eiskalten Chancenverwertung und einer überragenden Leistung von Manuel Frey feiert Grebenstein einen verdienten 4:1-Heimsieg. Kaufungen hielt lange gut mit, leistete sich jedoch zu viele Fehler, die von den Gastgebern gnadenlos bestraft wurden. Während Grebenstein den Blick in Richtung Platz Zwei richtet, steckt Kaufungen weiter im Mittelfeld fest.