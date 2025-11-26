Mit vier Oberligisten: Frauen-Hallengala im Glaspalast

Wenn am 28. Dezember in der Halle derm Kunstrasen glüht, treffen Spielfreude, Technik und Leidenschaft aufeinander: Die 5. Frauen-Hallenfußball-Gala verspricht erneut ein Turnier der Extraklasse – mit Teams von der Regionalliga bis zur Bezirksliga.

Das Teilnehmerfeld liest sich wie ein „Who’s who“ des württembergischen Frauenfußballs. 25 Mannschaften aus fünf Leistungsstufen treten in fünf Gruppen gegeneinander an – von der Regionalliga Süd bis zur Bezirksliga. Das verspricht nicht nur Spannung, sondern auch ein reizvolles Kräftemessen zwischen den Besten aus ganz Süddeutschland.

Nicht weniger prominent ist Gruppe 2 besetzt, in der unter anderem der SV Hegnach und die TSV Münchingen aus der Ober- und Verbandsliga aufeinandertreffen. Dazu gesellen sich die TGV Dürrenzimmern, eine Polizeiauswahl sowie die SGM Bernhausen/Plattenhardt – eine Gruppe, die in puncto Ausgeglichenheit kaum zu überbieten ist.

In Gruppe 1 treffen mit dem VfL Herrenberg und den VfL Sindelfingen Ladies zwei klangvolle Namen aus der Region und dem Verband aufeinander. Hinzu kommen der ambitionierte TSV Hoffeld, TSV Weilimdorf und Sportvg Feuerbach, die allesamt auf einen starken Auftakt hoffen.

Gruppe 3 vereint spielstarke Vertreterinnen wie den SV 67 Weinberg aus der Regionalliga Süd und den TSV Frommern aus der Verbandsliga. Auch der FC Augsburg und der TSV Grafenau wollen hier ihre Ambitionen untermauern. Nicht zu vergessen der Bedburger BV, der überraschen könnte.

Mit Spannung erwartet wird auch das Abschneiden der Favoriten aus Gruppe 4, in der der 1. FC Heidenheim und 1. FC Donzdorf aufeinandertreffen. Dahinter lauern der SV Jungingen, der 1. FC Schwindelfrei 05 und der SV Leingarten – eine Konstellation, die kaum Raum für Fehler lässt.

Abgerundet wird das Teilnehmerfeld von Gruppe 5, in der der Hegauer FV, die TSV Neuenstein, der SC Biberach, die SpG Bühl/Neibsheim sowie die SGM Stetten/Hechingen um den Einzug in die K.-o.-Runde kämpfen.

Im vergangenen Jahr krönte sich der FSV Waldebene Stuttgart Ost nach einer fulminanten Vorstellung zum Sieger – dieses Jahr geht der Oberligist nicht an den Start.

Der Spielplan sieht ein intensives Turnierprogramm vor: In der Vorrunde misst sich jede Mannschaft innerhalb ihrer Gruppe im Modus „Jeder gegen jeden“, bevor die jeweils besten Teams ins Viertelfinale einziehen. Nach der Gruppenphase folgen Halbfinals, Spiel um Platz drei und das große Finale (20.30 Uhr) – alles an einem einzigen, kompakten Turniertag. Das Eröffnungsspiel bestreiten traditionell zwei hochkarätige Teams (VfL Sindelfingen - TSV Weilimdorf, 9 Uhr), die den Ton für ein packendes Fußballfest vorgeben werden. Dank des eng getakteten Spielplans dürfen sich die Zuschauer auf durchgehende Action und hochklassige Begegnungen ohne Verschnaufpause freuen.