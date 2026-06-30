Mit vier Neuen und einem Gast: MSV Duisburg startet Vorbereitung Der MSV Duisburg ist am Nachmittag offiziell in die Saisonvorbereitung gestartet. Wer auf dem Platz stand und welche Kicker vermisst wurden. von Marcel Eichholz · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Kapitän Alexander Hahn macht die Übungen vor. – Foto: Marcel Eichholz

Noch gut sechs Wochen sind es hin, ehe in der 3. Liga wieder der Ball rollt und die Mannschaften um Punkte in der Meisterschaft kämpfen. In der will auch der MSV Duisburg eine gewichtige Rolle einnehmen. Unter den Augen von rund 300 Fans haben die Zebras am Nachmittag das Training aufgenommen. Unter den 26 Akteuren fand sich auch ein unbekanntes Gesicht wider. Außerdem standen alle vier Zugänge auf dem Rasen.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Mit einer Minute Verspätung startete der MSV Duisburg in die Sommervorbereitung. Um 15.31 Uhr kamen die ersten Spieler, angeführt von Innenverteidiger Ben Schlicke aus der Kabine und bahnten sich den Weg durch das Fan-Spalier in Richtung Trainingsplatz. Mit dabei waren auch der nun fest verpflichtete Dominik Kother (von Dynamo Dresden), sowie Max Besuchkow (FC Ingolstadt) und Ramien Safi (Rot-Weiss Essen). Außerdem war auch kurz zuvor von Schalke 04 ausgeliehene Peter Remmert mit von der Partie. Ebenfalls wieder mit dabei war der im Saisonfinale angeschlagene Kapitän Alexander Hahn, der uneingeschränkt mittrainieren konnte. Nicht das volle Programm absolvierte hingegen Niklas Jessen. Nach seiner Schulterverletzung wird der rechte Außenbahnspieler noch geschont und soll erst im Trainingslager voll belastet werden. Einen Einsatz in den anstehenden Testspielen am Donnerstag und Freitag schloss Übungsleiter Dietmar Hirsch indes nicht gänzlich aus, wenngleich beim Körperkontakt nach Einschätzung der Ärzte noch "Vorsicht geboten" sei.

>>> Alle Bilder vom Trainingsauftakt Hausaufgaben im Urlaub gemacht Vergeblich suchten die Fans Dennis Borkowski. Nach seiner Wadenverletzung absolviert er weiter eine Reha und arbeitet dort am Comeback. "Er macht bisher nur Teilbereiche auf dem Platz, steht aber kurz vor der Rückkehr. Wir gucken, ob es Sinn macht, ihn schon mit ins Trainingslager mitzunehmen. Alle anderen Spieler sind voll einsatzfähig", erläutert Hirsch. Auch Jesse Tugbenyo war auf dem Platz nicht auszumachen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, weswegen er parallel zum Auftakttraining mit Sportchef Chris Schmoldt ein Gespräch führte - Ausgang offen.

Leihgabe Peter Remmert hat seinen Drang zum Tor gezeigt. – Foto: Marcel Eichholz