Mit vier Neuen und einem Gast: MSV Duisburg startet Vorbereitung

Noch gut sechs Wochen sind es hin, ehe in der 3. Liga wieder der Ball rollt und die Mannschaften um Punkte in der Meisterschaft kämpfen. In der will auch der MSV Duisburg eine gewichtige Rolle einnehmen. Unter den Augen von rund 300 Fans haben die Zebras am Nachmittag das Training aufgenommen. Unter den 26 Akteuren fand sich auch ein unbekanntes Gesicht wider. Außerdem standen alle vier Zugänge auf dem Rasen.
Mit einer Minute Verspätung startete der MSV Duisburg in die Sommervorbereitung. Um 15.31 Uhr kamen die ersten Spieler, angeführt von Innenverteidiger Ben Schlicke aus der Kabine und bahnten sich den Weg durch das Fan-Spalier in Richtung Trainingsplatz. Mit dabei waren auch der nun fest verpflichtete Dominik Kother (von Dynamo Dresden), sowie Max Besuchkow (FC Ingolstadt) und Ramien Safi (Rot-Weiss Essen). Außerdem war auch kurz zuvor von Schalke 04 ausgeliehene Peter Remmert mit von der Partie.
Ebenfalls wieder mit dabei war der im Saisonfinale angeschlagene Kapitän Alexander Hahn, der uneingeschränkt mittrainieren konnte. Nicht das volle Programm absolvierte hingegen Niklas Jessen. Nach seiner Schulterverletzung wird der rechte Außenbahnspieler noch geschont und soll erst im Trainingslager voll belastet werden. Einen Einsatz in den anstehenden Testspielen am Donnerstag und Freitag schloss Übungsleiter Dietmar Hirsch indes nicht gänzlich aus, wenngleich beim Körperkontakt nach Einschätzung der Ärzte noch "Vorsicht geboten" sei.
Vergeblich suchten die Fans Dennis Borkowski. Nach seiner Wadenverletzung absolviert er weiter eine Reha und arbeitet dort am Comeback. "Er macht bisher nur Teilbereiche auf dem Platz, steht aber kurz vor der Rückkehr. Wir gucken, ob es Sinn macht, ihn schon mit ins Trainingslager mitzunehmen. Alle anderen Spieler sind voll einsatzfähig", erläutert Hirsch. Auch Jesse Tugbenyo war auf dem Platz nicht auszumachen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, weswegen er parallel zum Auftakttraining mit Sportchef Chris Schmoldt ein Gespräch führte - Ausgang offen.
Ein weitestgehend unbekanntes Gesicht mischte sich zudem unter die Trainingsgruppe, ein wenig Stallgeruch haftete aber doch an Gastspieler Celal Aydogan. Von 2020 bis 2022 spielte er für die Zebras in der U19. Für den TSV Steinbach, RW Ahlen, SC Paderborn II, 1. FC Bocholt und zuletzt dem Wuppertaler SV sammelte er Erfahrung in der Regionalliga West. "Er wohnt in Duisburg, hat bereits in verschiedenen Herrenmannschaften Erfahrungen gesammelt und über seinen Berater angefragt, bei uns mittrainieren zu dürfen", erläutert Hirsch, doch nach einer Verpflichtung sieht es derzeit wohl nicht aus
Auf dem Platz wurde derweil hauptsächlich mit dem Ball gearbeitet. Die individuellen Laufpläne hätten die Spieler zur Zufriedenheit des Cheftrainers abgearbeitet, ans Eingemachte wird es in Sachen Kondition in den kommenden Wochen aber sicherlich noch gehen. Das ganz große Einspielen fällt derweil aus, da die Mannschaft in weiten Teilen zusammengeblieben ist. So ist für das Trainerteam mehr Zeit, am Feinschliff zu arbeiten.
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