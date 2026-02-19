Mit vier neuen Trainern: Bezirksliga 1 erwacht aus dem Winterschlaf

Ford Niehl erwartet die Rheindörfer zum Derby beim Rückrundenauftakt. – Foto: Vanessa Bering

Nach der kurzen Karnevalspause erwacht die Bezirksliga 1 aus dem Winterschlaf. Während der Tabellenführer aus Südwest Köln bereits im „Punkte-Modus“ ist, blickt die Konkurrenz gespannt auf den radikalen Umbruch beim Schlusslicht Brühl und zahlreiche Trainer-Debüts. Brisante Nachbarschaftsduelle fordern den Teams trotz schwieriger Platzverhältnisse sofort alles ab. Zwischen Kampf um den Klassenerhalt und dem Traum vom Aufstieg stellt sich nun die Frage, wer die frostige Vorbereitung am besten weggesteckt hat. Die Jagd auf die entscheidenden Zähler ist offiziell wieder eröffnet.

»Lebensjahre gekostet«: Frielingsdorf hofft auf mehr Stabilität Es war eines dieser Spiele, das in der Liga noch lange in Erinnerung blieb: Elf Tore bekamen die Zuschauer im Hinspiel zwischen Frielingsdorf und Schwarz-Weiß Köln zu sehen. Am Ende behielt der SVF mit 6:5 die Oberhand. 14 Spiele später rangieren die Hausherren mit 20 Punkten auf Platz zehn, während Schwarz-Weiß mit elf Zählern auf Rang 13 steckt und jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt braucht. Kurios: Trotz der besseren Tabellenplatzierung konnte Frielingsdorf in der gesamten Hinrunde lediglich ein einziges Heimspiel gewinnen.

Witterung bremst Frielingsdorf aus SVF-Trainer Andreas Dreiner blickt auf eine Vorbereitung zurück, die nicht immer nach Plan verlief. „Nach einer etwas schwierigen Vorbereitung geht es endlich wieder los. Leider mussten wir witterungsbedingt häufiger auf ein alternatives Trainingsprogramm ausweichen. Trotzdem sind wir guter Dinge, dass wir am Sonntag die nötigen Körner haben“, erklärt Dreiner. Respekt herrscht vor der Offensivpower der Gäste. Der Coach hofft, dass seine Defensive diesmal fester steht als im ersten Aufeinandertreffen: „Wir wissen, was mit SW Köln auf uns zukommt. Wir erwarten eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Im Vergleich zum Hinspiel hoffen wir auf deutlich mehr Stabilität. Ein so emotionales Spiel wie im Sommer würde mich allerdings wieder einige Lebensjahre kosten.“

SW Köln mit Rückenwind aus der Vorbereitung Ganz andere Töne schlägt man im Lager von Schwarz-Weiß Köln an. Trainer Sven Müller zeigt sich mit der Arbeit der vergangenen Wochen äußerst zufrieden: „Wir hatten eine gute Mischung aus intensiven Trainingseinheiten und Testspielen, in denen wir wichtige Erkenntnisse gewinnen konnten. Besonders positiv war die Trainingsbeteiligung – die Jungs haben konzentriert und engagiert gearbeitet, was sich auch im spielerischen Fortschritt zeigt.“ Müller erwartet am Wochenende einen „unangenehmen Gegner“, der vor allem über die Physis kommt. „Wir wissen, dass uns ein unangenehmer Gegner erwartet, der körperlich stark ist und mit viel Einsatz agiert. Frielingsdorf wird uns nichts schenken, darauf sind wir vorbereitet“, betont der Kölner Übungsleiter. Die Marschroute für den Tabellendreizehnten ist klar: „Für uns wird entscheidend sein, von Beginn an präsent zu sein, die nötige Intensität auf den Platz zu bringen und unsere spielerischen Qualitäten konsequent abzurufen. Wenn wir geschlossen als Mannschaft auftreten und unsere Leistung abrufen, bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen und etwas Zählbares mitnehmen können.“

So., 22.02.2026, 12:30 Uhr FC Hürth FC Hürth II DJK Südwest Köln DJK Südwest 12:30 PUSH

„Harte Nuss“ für Hürth II: Tabellenführer Südwest Köln kommt Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die die DJK Südwest mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Nun werden die Karten neu gemischt. Der FC Hürth II rangiert mit 18 Punkten auf dem elften Tabellenplatz, während die Kölner mit 36 Zählern und nur einer Saisonniederlage ganz oben stehen. Hürth kämpft mit Verletzungssorgen Hürths Trainer Thomas Frohn hat den Gegner genau unter die Lupe genommen und weiß um die Schwere der Aufgabe: „Ich habe sie in der Wintervorbereitung beobachtet und bin wirklich beeindruckt von diesem starken Kollektiv. Das ist eine sehr geschlossene Mannschaft, mit den Graf-Zwillingen als klare Antreiber in der Offensive. Aber Südwest ist längst nicht nur auf die beiden beschränkt. Insgesamt erwartet uns eine sehr harte Nuss.“ Die Vorbereitung verlief allerdings alles andere als reibungslos. „Wir haben leider das große Problem, dass wir in der Vorbereitung viele krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle hatten. Teilweise konnten wir nur mit 14 Spielern trainieren. Mit der personellen Situation bin ich daher nicht zufrieden“, erklärt Frohn. Dennoch schöpft er aus den Testspielen Hoffnung: „Wir haben dort viele gute Ansätze gezeigt. Für Sonntag haben wir natürlich einen Plan, wie wir zuhause gegen Südwest punkten wollen. Wir hoffen, dass bis dahin noch der ein oder andere Spieler zurückkehrt. Allerdings gehen wir nicht mit einem Kader in dieses Spiel, der in den letzten Wochen in voller oder zumindest vernünftiger Stärke trainieren konnte.“ Südwest Köln im „Punkte-Modus“ Ganz anders ist die Gemütslage beim Tabellenführer. DJK-Coach Daniel Errens blickt auf eine äußerst konstruktive Phase zurück, in der sogar ein Testspiel gegen den Oberligisten SSV Merten auf dem Programm stand. „Die weiteren Testspiele konnten wir sowohl ergebnistechnisch als auch inhaltlich sehr positiv gestalten. Der Fokus lag klar darauf, unsere Spielidee weiter zu verfeinern und vor allem unsere Variabilität auszubauen – das war bereits in der Hinrunde ein Schlüssel für unseren Erfolg“, so Errens. Besonders die personelle Breite stimmt den Trainer der Kölner positiv. Drei Rückkehrer und fünf U19-Talente sorgten für eine hohe Trainingsqualität. Auch die kurze Karnevalspause kam zum richtigen Zeitpunkt: „Die Jungs konnten ein paar Tage abschalten und sind nun mit vollem Akku in die Meisterschaftswoche zurückgekehrt.“ Trotz der Favoritenrolle warnt Errens vor den Hürthern, die sich unter der neuen Führung stabilisiert hätten: „Mit dem FC Hürth wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist nicht mehr derselbe FC Hürth wie zu Beginn der Hinrunde. Sie haben sich stabilisiert und unter dem neuen Trainer weiterentwickelt.“ Das Ziel für den Primus bleibt dennoch klar: „Die Themen Vorbereitung und Karneval sind abgehakt – jetzt sind wir wieder im Punkte-Modus.“

»Heiß ersehnt«: Deutz-Debüt für Diekamp in Hoffnungsthal Der Tabellendritte Deutz 05 gastiert zum Härtetest beim heimstarken TV Hoffnungsthal. Während die Gäste mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie ihre beeindruckende Auswärtsserie verteidigen wollen, sinnen die Hausherren auf Revanche für die knappe Hinspielniederlage. Der TV Hoffnungsthal (Rang 7, 24 Punkte) holte fünf seiner sieben Saisonsiege auf eigenem Platz. Mit der SpVg Deutz 05 (Rang 3, 33 Punkte) reist jedoch das einzige Team der Liga an, das auswärts noch komplett ungeschlagen ist. Zudem feiert Hannes Diekamp sein Pflichtspieldebüt als neuer Coach der Deutzer. Hoffnungsthal will den Start nicht verschlafen Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TV Hoffnungsthal, blickt auf eine komplizierte Vorbereitungszeit zurück. „Die Plätze sind trotz Kunstrasen teilweise in keinem guten Zustand. Wenn es friert oder schneit, werden sie schnell gesperrt – und selbst wenn kein Schnee liegt, sind sie bei Frost extrem rutschig und in meinen Augen auch gefährlich“, berichtet Gawlik. Neben den Platzverhältnissen machten auch Krankheitswellen und das Timing der Karnevalstage die Vorbereitung unruhig. Dennoch liegt der Fokus voll auf dem Wiedergutmachungs-Gedanken nach dem 2:3 im Hinspiel: „Ich freue mich auf die Rückrunde und hoffe, dass wir dort anknüpfen können, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben. Gegen Deutz haben wir noch etwas gutzumachen, weil wir im Hinspiel die ersten 30, 40 Minuten komplett verschlafen haben. Diesmal sollen die drei Punkte bei uns bleiben.“ Diekamp warnt vor der besten Offensive Auch bei Deutz 05 brennt man auf den Start, wenngleich Neu-Trainer Hannes Diekamp die Schwere der Aufgabe betont. „Ein heiß ersehnter Rückrundenstart – und das direkt in Hoffnungsthal. Das wird ein richtig schwieriges Spiel. Schon das Hinspiel war sehr eng, und in Hoffnungsthal zu spielen ist immer eine Herausforderung. Sie haben eine gute Mannschaft mit klarer Struktur und stellen die beste Offensive der Liga“, zollt Diekamp dem Gegner Respekt. Personell sieht es bei Deutz vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 allerdings nicht rosig aus. Krankheiten und Verletzungen verzögerten den Prozess der fußballerischen Weiterentwicklung. „Personell müssen wir abwarten, wir sind aktuell recht dünn besetzt. Ich hoffe aber, dass die angeschlagenen Spieler rechtzeitig fit werden“, so der Coach. Dennoch ist die Marschroute für Sonntag klar: „Nichtsdestotrotz wollen wir mit einem guten Ergebnis und einem positiven Gefühl in die Rückrunde starten. Dafür heißt es am Sonntag: Vollgas.“

Derby bei Niehl: Oymak fordert »100 Prozent« gegen Rheindörfer Es ist das Nachbarschaftsduell im Kölner Norden: Der Tabellenneunte Ford Niehl (21 Punkte) trifft auf den Tabellensechsten aus den Rheindörfern (25 Punkte). Das erste Aufeinandertreffen am ersten Spieltag war eine klare Angelegenheit für die SpVg, die sich damals deutlich mit 3:0 durchsetzen konnte. Doch für das Rückspiel am Sonntag scheinen die Vorzeichen andere zu sein. Niehl setzt auf Derby-Tugenden Ford-Niehl-Trainer Dogan Oymak blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Wochen zurück. „Mit der Vorbereitung auf die Rückrunde können wir insgesamt nicht zufrieden sein, weil uns durch viele Ausfälle und die Witterung die nötige Konstanz gefehlt hat. Trotzdem haben wir in den letzten Wochen gesehen, dass sich die personelle Situation langsam verbessert und wir wieder mehr Stabilität bekommen“, berichtet Oymak. Für das Derby fordert der Coach von seiner Mannschaft eine bedingungslose Einstellung: „Zu Hause erwarte ich von meinen Jungs ganz klar 100 Prozent. In so einem Spiel zählen keine Ausreden und keine Tabellenstände, sondern Einsatz, Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft und der absolute Wille, das Spiel zu gewinnen.“ Oymak verspricht einen kampfbetonten Auftritt: „Wir spielen vor unseren eigenen Leuten und wollen von der ersten Minute an zeigen, dass wir bereit sind. Wenn wir die richtige Haltung auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Derby sehen werden.“ Rheindörfer erwarten „schwerere“ Aufgabe Auch bei der SpVg Rheindörfer ist die Vorfreude auf das Duell riesig. Trainer Sebastian Tillmann unterstreicht den Stellenwert der Partie: „Niehl ist für uns und den gesamten Verein immer ein Highlight – ein absolutes Derby, das wir mit voller Vorfreude angehen werden.“ Trotz des klaren Erfolgs im Hinspiel warnt Tillmann davor, den Gegner zu unterschätzen, da sich dieser seit dem Sommer deutlich entwickelt habe. „Niehl ist in der Hinrunde immer besser in Tritt gekommen und hat sich im Winter noch einmal gut verstärkt. Von daher wird es definitiv schwerer als noch am ersten Spieltag“, so die Einschätzung des Rheindörfer-Trainers.

Heiligenhaus erwartet »emotionales Spiel« Germania Zündorf rangiert mit elf Punkten derzeit auf dem 14. Tabellenplatz. Um den Klassenerhalt zu sichern, hat sich bei der Germania im Winter einiges getan: Andreas Dick hat das Traineramt von Daniel Werken übernommen, der freiwillig zurückgetreten war. Zudem hat der Verein personell ein Ausrufezeichen gesetzt und mit Elias Oulahyane, Jakub Merlan-Jarecki sowie Alex Gorr gleich drei Akteure mit Landesliga-Erfahrung verpflichtet. Dass Zündorf besonders auf eigenem Platz punkten kann, zeigt die Statistik: Zwei der bisherigen drei Saisonsiege feierte man vor heimischer Kulisse. Heiligenhauser SV stapelt tief Ganz anders ist die Gemütslage beim Heiligenhauser SV. Der Tabellenachte (23 Punkte) blickt auf eine komplizierte Winterpause zurück. „Die Vorbereitung lief eher schlecht als recht. Wir sind noch weit davon entfernt, eingespielt zu sein, und werden sicher ein paar Wochen brauchen, um richtig in unseren Rhythmus zu kommen“, gesteht HSV-Trainer Andy Esins offen ein. Mit Blick auf den kommenden Gegner stellt sich der Heiligenhauser Übungsleiter auf eine unangenehme Aufgabe ein. Die Informationen über die runderneuerte Zündorfer Mannschaft sorgen für Respekt: „Mit Zündorf wartet ein Gegner auf uns, der nach unseren Informationen schon einen Schritt weiter ist. Wir rechnen mit einem intensiven und emotionalen Spiel gegen eine Mannschaft, die schwer auszurechnen ist.“ Fokus auf den Punkteabstand Obwohl Heiligenhaus das Hinspiel noch mit 3:1 für sich entscheiden konnte, wäre man diesmal wohl auch mit weniger zufrieden, um den Vorsprung im Tableau zu wahren. „Mit einem Punkt könnten wir sicherlich besser leben als die Zündorfer. Unser Ziel ist es, mindestens den aktuellen Punkteabstand zu halten“, gibt Esins die Marschroute vor.

Taner Durdu will mit Brühl das Unmögliche Ungleiches Duell zum Rückrundenstart: Während der FC Rheinsüd Köln als Tabellenvierter oben dranbleiben will, wagt der SC Brühl unter seinem neuen Coach Taner Durdu den kompletten Neustart. Trotz acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer glaubt man beim Tabellenletzten an das Wunder. Das Hinspiel im Sommer war mit 2:0 eine sichere Angelegenheit für die Kölner. Doch beim SC Brühl ist im Winter kein Stein auf dem anderen geblieben: Über 15 Spieler haben den Verein verlassen, zudem hat Taner Durdu (55) das Traineramt von Marcel Müller übernommen. Rheinsüd-Coach Krämer warnt vor der »Wundertüte« Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer blickt mit einer gewissen Ungewissheit auf den kommenden Gegner. „Mit Brühl wartet zum Auftakt eine echte Wundertüte auf uns, weil man aufgrund der vielen personellen Veränderungen auf Spieler- und Trainer-Ebene nur schwer einschätzen kann, was einen erwartet. Ich gehe davon aus, dass dort eine nahezu komplett neue Rückrunden-Mannschaft auf dem Platz stehen wird“, erklärt Krämer. Nach einer sechs-wöchigen Vorbereitung, in der intensiv an den Abläufen gefeilt wurde, trübten zuletzt nur einige Krankheitsfälle das Bild. Dennoch versichert Krämer: „Umso wichtiger ist es für uns, auf uns selbst zu schauen, unsere Hausaufgaben zu machen und unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein können und einen guten Start in die Rückrunde hinlegen. Ziel ist es ganz klar, mit einem erfolgreichen Heimspiel in die Rückrunde zu starten.“ Durdu setzt auf Jugend und Mentalität Beim SC Brühl herrscht trotz der prekären Lage Aufbruchstimmung. Neu-Coach Taner Durdu, der erst seit Kurzem im Amt ist, zeigt sich von den ersten Eindrücken angetan: „Mein Eindruck ist durchweg positiv – sowohl von der Mannschaft selbst als auch von der gesamten Struktur im Umfeld. Der SC Brühl verfügt über eine sehr gute Jugendarbeit. Dort wachsen viele talentierte Spieler heran, die perspektivisch auch höherklassig spielen wollen. Diese Mentalität spürt man auch im Training: Die Jungs ziehen voll mit und arbeiten engagiert.“ Obwohl der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze gewaltig ist, hat Durdu den Klassenerhalt noch nicht abgehakt. „Natürlich ist die sportliche Situation schwierig. In der Winterpause haben wir über 15 Spieler verloren, dazu der Trainerwechsel. Das ist ein enormer Umbruch. Trotzdem rechne ich mir Chancen aus, die Klasse zu halten“, gibt sich der 55-Jährige kämpferisch. Mittelfristig hat er große Ziele mit den Schlossstädtern: „Perspektivisch wollen wir uns in den kommenden zwei bis drei Jahren so aufstellen, dass wir das Niveau von Mannschaften wie Frechen 20 oder Hürth erreichen und in Richtung Mittelrheinliga arbeiten. Ob wir diesen Weg eine Klasse tiefer beginnen müssen, wird sich zeigen.“

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr Türkischer FC Köln 2001 TFC Köln SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach Jan Wellem 15:30 PUSH

Gsella-Debüt bei Jan Wellem: »Alles investieren« beim TFC Köln Wenn der Ball am Sonntag wieder rollt, steht beim SSV Jan Wellem ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Nach der Trennung von Alex Voigt hat David Gsella (43) im Winter das Kommando übernommen. Mit 25 Punkten auf der Habenseite rangiert seine neue Elf derzeit auf Platz fünf und ist gegen den TFC Köln (Platz 15, 11 Punkte) favorisiert. Bereits das Hinspiel konnte Jan Wellem mit 3:1 für sich entscheiden. Gsella lobt die Kennenlernphase Für den neuen Übungsleiter stand in der Vorbereitung zunächst das Zwischenmenschliche im Vordergrund. „Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Für mich ging es zunächst darum, die Mannschaft kennenzulernen und ein Gefühl für die Jungs zu bekommen. Ich glaube, wir haben uns schnell gefunden und gut zusammengearbeitet“, berichtet Gsella. Sportlich blicken die Bergisch Gladbacher auf eine solide Testspielphase zurück, in der nur ein kleiner Dämpfer das Bild trübte: „Bis auf das Spiel gegen Weiler-Volkhoven waren die Testspiele sehr ordentlich. Die Mannschaft hat dabei gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt.“ Personalpuzzles nach der Karnevalszeit Trotz der positiven Ansätze plagen den SSV vor dem Gang in die Domstadt einige Sorgenfalten. Wie so oft im Amateurfußball hinterlassen die Karnevalstage ihre Spuren. „Personell müssen wir noch abwarten, wer uns zur Verfügung steht. Nach Karneval ist der eine oder andere erfahrungsgemäß etwas angeschlagen, dazu kommen leider auch ein paar Verletzungen aus der Vorbereitung“, erklärt der 43-Jährige. An der Zielsetzung für das Duell beim abstiegsbedrohten Aufsteiger ändert das jedoch nichts. Gsella gibt eine klare Marschroute vor: „Jetzt hoffen wir, dass wir das, was wir in der Vorbereitung erarbeitet und in den Spielen angedeutet haben, am Sonntag beim TFC auch auf den Platz bringen können. Trotzdem werden wir am Sonntag eine Mannschaft auf dem Platz haben, die gewillt ist und alles investieren wird, um das Spiel beim TFC zu gewinnen.“