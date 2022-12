Das war's - das Bezirksliga-Jahr endet am 11. Dezember. – Foto: Janik Zimdahl (Spielfeldromantik)

Mit vielen Spielen vor Sonntag: Der letzte Bezirksliga-Spieltag 2022 In den meisten Ligen am Niederrhein endet am Wochenende das Kalender-Spieljahr - so auch in der Bezirksliga. Der ASV Mettmann und der SV Budberg müssen noch Rang eins festigen.

An diesem Wochenende endet das Bezirksliga-Spieljahr am Niederrhein. So hoffen der ASV Mettmann, Fortuna Dilkrath und der SV Budberg wie auch die SG Essen-Schönebeck ihren Platz eins am 17. Spieltag ebenso wie die anderen Tabellenführer zu verteidigen, um über Weihnachten ganz oben zu stehen. Alle Informationen zum Spieltag gibt es hier.

Spieltext Schwarz-Weiß - Eller 04

Spieltext TuS Gerresh. - Gnadental

Spieltext Unterbach - Wevelinghov.

Spieltext VfL Jüchen - Nievenheim

Spieltext SG Roki-Gil - FC Kosova

Spieltext TV Kalkum - Urdenbach

Heute, 20:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Lohausener SV Lohausen 20:00 PUSH

Spieltext TSV Bayer - Lohausen

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr VfL Benrath VfL Benrath DJK Sparta Bilk Sparta Bilk 15:30 PUSH

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext VfL Benrath - Sparta Bilk 18. Spieltag

So., 26.02.23 14:30 Uhr TSV Urdenbach - Lohausener SV

So., 26.02.23 15:00 Uhr VfL Benrath - TSV Bayer Dormagen

So., 26.02.23 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 26.02.23 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.02.23 15:00 Uhr DJK Gnadental - SC Unterbach

So., 26.02.23 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TuS Gerresheim

So., 26.02.23 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 26.02.23 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Spieltext HSV Langenf. - SSV Germania

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born SC Ayyildiz Remscheid SC Ayyildiz 15:15 PUSH

Spieltext SSV Born - SC Ayyildiz

So., 11.12.2022, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann TSV Solingen TSV Solingen 15:00 PUSH

Spieltext ASV Mettmann - TSV Solingen

Spieltext SC 08 R'wald - Solingen 03

Spieltext SV Solingen - Burscheid

Spieltext SF Baumberg II - Dabringh. TV

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr TSV Ronsdorf Ronsdorf SSV Berghausen Berghausen 15:30 PUSH

Spieltext Ronsdorf - Berghausen

So., 11.12.2022, 14:45 Uhr BV Gräfrath BV Gräfrath SV Bayer Wuppertal Bayer Wupper 14:45 PUSH

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext BV Gräfrath - Bayer Wupper 18. Spieltag

Fr., 24.02.23 19:30 Uhr SV Bayer Wuppertal - HSV Langenfeld

So., 26.02.23 14:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSV Bergisch Born

So., 26.02.23 15:00 Uhr BV Burscheid - Sportfreunde Baumberg II

So., 26.02.23 15:15 Uhr SC Ayyildiz Remscheid - ASV Mettmann

So., 26.02.23 15:15 Uhr Dabringhauser TV - SSV Berghausen

So., 26.02.23 15:30 Uhr BV Gräfrath - TSV Ronsdorf

So., 26.02.23 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SV Solingen 08/10

So., 26.02.23 15:30 Uhr TSV Solingen - SC 08 Radevormwald >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath SV Vorst SV Vorst 14:15 PUSH

Spieltext DJK Dilkrath - SV Vorst

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath TuRa Brüggen Brüggen 15:30 live PUSH

Spieltext TuS Wickrath - Brüggen

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr SC Schiefbahn Schiefbahn Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk 14:15 PUSH

Spieltext Schiefbahn - SF Neuwerk

Spieltext SV Lürrip - VfB Uerding.

Spieltext ASV Süchteln II - TSV Meerbus. II

Morgen, 16:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich SC Teutonia Hülser SV Hülser SV 16:00 live PUSH

Spieltext SC Teutonia - Hülser SV

Spieltext SSV Grefrath - VfL Willich

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext Giesenkirch. - SC Waldniel 18. Spieltag

So., 26.02.23 15:00 Uhr SV Vorst - TuS Wickrath

So., 26.02.23 15:00 Uhr SC Waldniel - DJK Fortuna Dilkrath

So., 26.02.23 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - Teutonia Kleinenbroich

So., 26.02.23 15:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - SSV Grefrath 1910/24

So., 26.02.23 15:30 Uhr VfB Uerdingen - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 26.02.23 15:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip

So., 26.02.23 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Schiefbahn

So., 26.02.23 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Spieltext Vikt. Goch - Twisteden

Morgen, 17:00 Uhr SV Rindern SV Rindern TSV Weeze TSV Weeze 17:00 PUSH

Spieltext SV Rindern - TSV Weeze

So., 11.12.2022, 14:45 Uhr FC Aldekerk Aldekerk TuS Xanten TuS Xanten 14:45 PUSH

Spieltext Aldekerk - TuS Xanten

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer VfB Homberg VfB Homberg II 14:15 PUSH

Spieltext Kevelaer - VfB Homberg II

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr SV Straelen SV Straelen II SV Budberg SV Budberg 14:15 PUSH

Spieltext SV Straelen II - SV Budberg

Spieltext Pfalzdorf - FC Neuk.-Vlu

Morgen, 16:00 Uhr VfL Tönisberg Tönisberg VfL Repelen VfL Repelen 16:00 PUSH

Spieltext Tönisberg - VfL Repelen

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext GSV Moers - 1. FC Kleve II

18. Spieltag

Sa., 25.02.23 16:00 Uhr GSV Moers - VfL Tönisberg

So., 26.02.23 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV

So., 26.02.23 15:00 Uhr TSV Weeze - FC Aldekerk

So., 26.02.23 15:00 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

So., 26.02.23 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Goch

So., 26.02.23 15:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen

So., 26.02.23 15:00 Uhr SV Budberg - Alemannia Pfalzdorf

So., 26.02.23 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Straelen II >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Spieltext SV Adler Os. - Königshardt

Heute, 19:30 Uhr TuS Mündelheim Mündelheim Viktoria Buchholz Buchholz 19:30 live PUSH

Spieltext Mündelheim - Buchholz

Spieltext DSV 1900 - SW Alstaden

Spieltext VfB Speldorf - SC Oberhaus.

Spieltext Sterk. 06/07 - Arm. Kloster II

Spieltext Duisb. FV 08 - FC Sterk. 72

Spieltext RW Mülheim - SC Buschh.

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg Mülheimer SV 07 Mülheimer SV 14:15 PUSH

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext GSG Duisburg - Mülheimer SV 18. Spieltag

So., 26.02.23 13:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt II - FC Sterkrade 72

So., 26.02.23 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 26.02.23 15:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 26.02.23 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Speldorf

So., 26.02.23 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - TuS Mündelheim

So., 26.02.23 15:15 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Adler Osterfeld

So., 26.02.23 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900

So., 26.02.23 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SC Buschhausen 1912 >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr FC Olympia Bocholt FC Olympia SV Brünen SV Brünen 14:15 PUSH

Spieltext FC Olympia - SV Brünen

Spieltext TuS Stenern - SV Friedrich

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr SuS 09 Dinslaken Dinslaken 09 SV Glückauf Möllen GA Möllen 14:15 PUSH

Spieltext Dinslaken 09 - GA Möllen

Spieltext SV Vrasselt - Jahn Hiesf.

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr RSV Praest RSV Praest Hamminkelner SV Hamminkeln 14:15 live PUSH

Spieltext RSV Praest - Hamminkeln

So., 11.12.2022, 15:30 Uhr SV Haldern SV Haldern SV Biemenhorst Biemenhorst 15:30 live PUSH

Spieltext SV Haldern - Biemenhorst

Morgen, 16:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede Rheinland Hamborn Rheinland 16:00 PUSH

Spieltext VfL Rhede - Rheinland

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext TuB Bocholt - FC Bocholt II 18. Spieltag

So., 26.02.23 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfL Rhede

So., 26.02.23 15:15 Uhr SV Glückauf Möllen - SV Emmerich-Vrasselt

So., 26.02.23 15:15 Uhr SV Brünen - DJK TuS Stenern

So., 26.02.23 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Rheinland Hamborn

So., 26.02.23 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - RSV Praest

So., 26.02.23 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SuS 09 Dinslaken

So., 26.02.23 15:30 Uhr 1. FC Bocholt II - FC Olympia Bocholt

So., 26.02.23 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 7: zur Tabelle!

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr Vogelheimer SV Vogelheim Fortuna Bottrop Fort Bottrop 15:15 PUSH

Spieltext Vogelheim - Fort Bottrop

Spieltext SSVg Velbert II - Niederbonsf.

Spieltext Burgaltend. - We.-Heidh.

Spieltext TuS Essen-W. - BG Überruhr

Spieltext Rhe. Bottrop - Rating.04/19 II

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr SV Union Velbert SV Velbert Essener SC Preußen ESC Preußen 15:15 PUSH

Spieltext SV Velbert - ESC Preußen

Spieltext SC Velbert II - Schönebeck