Mit vielen Ostbayern-Talenten: U19-BFV-Auswahl bei der Süddeutschen In der Sportschule Grünberg in Hessen wollen die bayerischen Talente ihren Titel verteidigen

"Natürlich ist unser Ziel die Titelverteidigung. Aber das Turnier ist auch eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Der Jahrgang, mit dem wir jetzt antreten, hatte beim letzten U17-Vergleich auf süddeutscher Ebene nicht so erfolgreich abgeschnitten. Aber die Vorbereitung lief bis auf einen kleinen Dämpfer jetzt zum Schluss sehr gut. Und als Titelverteidiger reist du automatisch mit entsprechenden Ambitionen an. Wichtig ist einfach ein guter Auftakt und dann schauen wir, dass wir unsere Leistung konstant auf den Platz bringen", sagt Haderecker und gibt die Marschrichtung für sein Team vor.





Im ersten Spiel geht es für die bayerischen Talente am Freitagnachmittag ab 17 Uhr gegen Württemberg. Die Spielpaarungen am Samstag und Sonntag ergeben sich dann immer aus der Tabellensituation (1. Platz gegen 2. Platz, 3. Platz gegen 4. Platz, usw.). Insgesamt nehmen sechs Mannschaften am SFV-Turnier teil – die fünf süddeutschen DFB-Landesverbände Bayern, Württemberg, Baden, Südbaden und Hessen sowie die Mittelrhein-Auswahl. Die Spielzeit pro Partie beträgt 2x30 Minuten.





Gegen 12.30 Uhr am Sonntag steht dann fest, ob es mit der Titelverteidigung geklappt hat.





Torhüter:



Maximilian Grimm (SV Viktoria Aschaffenburg)

Patrik Neumayer (SpVgg Hankofen-Hailing)





Feldspieler:



Fritz Amberger (ASV Cham)

Tiago De Moura Moraes (FC Würzburger Kickers)

Paul Fenzl (SpVgg SV Weiden)

Leopold Forstpointner (SV Wacker Burghausen)

Adrian Keckeisen (FC 07 Memmingen)

Markus Koller (SpVgg Lam)

Moritz Leitner (SV Wacker Burghausen)

Moritz May (SV Waldeck-Obermenzing)

Arian Miftaraj (ASV Cham)

Andras Mityko (SpVgg Grün-Weiß Deggendorf 03)

Felix Schäffner (SpVgg Bayreuth)

Oleh Solomatin (SpVgg Bayreuth)

Moritz Sossau (SpVgg Landshut)

Benedikt Troffer (SpVgg Grün-Weiß Deggendorf)





BFV-Funktionsteam:



Trainer: Hans Haderecker

Co-Trainer: Franz Koller

Physiotherapeut: Stefan Linz