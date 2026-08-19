Mit vielen jungen Spielern in die neue Saison Cham II vor dem Start in der Interregio-Gruppe 4 von SC Cham · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Cham

Am kommenden Sonntag startet auch unsere 2. Mannschaft in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt das Team auf dem heimischen Eizmoos den FC Red Star ZH. Nach einer guten vergangenen Spielzeit geht Cham II erneut mit einem jungen Kader und einer klaren Ausrichtung in die neue Saison.

Dass der eingeschlagene Weg funktioniert, zeigt sich nicht zuletzt an der Durchlässigkeit innerhalb des Vereins. Mit Nikolai Andersen, Iven Cornacchini und Minas Mekonen haben gleich drei Spieler aus der letztjährigen 2. Mannschaft den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft geschafft. Ein schönes Zeichen für die geleistete Arbeit und gleichzeitig eine Bestätigung für den Weg, den der SC Cham mit seiner 2. Mannschaft verfolgt. Auch auf die neue Saison wurde das Kader wieder gezielt mit jungen und ambitionierten Spielern verstärkt. Cham II hat sich in den vergangenen Jahren zu einer guten Adresse für Talente entwickelt, die den nächsten Schritt im Männerfussball machen möchten. Die 2. Liga Interregional bietet dafür ein attraktives sportliches Umfeld. Gleichzeitig schafft die Nähe zur 1. Mannschaft in der Promotion League eine klare Perspektive und macht den SC Cham auch für externe Talente interessant.

So konnten unter anderem mit Livio Annen vom FC Luzern U19 sowie Ruben Gomez und Noé Schwerri vom FC Zürich U19 drei junge Spieler aus den Nachwuchsabteilungen von Schweizer Profiklubs für den SC Cham gewonnen werden. Doch auch die interne Durchlässigkeit bleibt ein wichtiger Bestandteil. Insgesamt sechs Spieler von Cham 23 wurden während der Vorbereitung in die 2. Mannschaft integriert. Mit Aron Sylejmani und Men Luis Defuns haben zwei davon den Sprung fix in den Kader geschafft.

Das Ziel bleibt klar. Junge Spieler sollen gefördert, möglichst rasch an den Männerfussball herangeführt und auf ihrem nächsten Entwicklungsschritt begleitet werden. Gleichzeitig gilt es, mit der jungen Mannschaft sportlich konkurrenzfähig zu sein und sich in der anspruchsvollen 2. Liga Interregional zu behaupten. Eine wichtige Rolle wird dabei erneut der Saisonstart spielen. Bereits in der vergangenen Spielzeit hat sich gezeigt, wie wertvoll ein gelungener Start für den weiteren Verlauf einer Saison sein kann. Gerade mit einem jungen Team gilt es deshalb, möglichst schnell Sicherheit und Vertrauen zu gewinnen. Verantwortlich dafür ist zum Saisonstart Marco Spiess, der die Mannschaft bereits seit Beginn der Vorbereitung interimistisch führt. Cheftrainer Elvis Velic steht dem Team aufgrund einer privaten Auszeit derzeit nicht zur Verfügung. Weiterhin zum Trainerstaff gehören Simon Eberle, Fredy Leuthard und Nikola Stoiljkovic, die das Team auch in der neuen Saison begleiten.

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Für Spiess steht neben den sportlichen Zielen vor allem die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft im Zentrum. Marco Spiess: «Wir wollen unsere Spieler fordern und fördern und sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen und begleiten. Ich bin überzeugt, dass in unserer jungen Mannschaft noch viel Potenzial steckt. Unser Anspruch ist deshalb, zu den Teams in unserer Gruppe zu gehören, die sich im Verlauf der Meisterschaft am stärksten weiterentwickeln. Gleichzeitig dürfen wir bei allem Fokus auf die Entwicklung des Einzelnen und der Mannschaft die Resultate nicht aus den Augen verlieren. Von Beginn an gilt es, die nötigen Punkte einzufahren, damit wir mit der gewünschten Ruhe arbeiten und unseren Weg konsequent weitergehen können.»