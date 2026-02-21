Mit vielen Fragezeichen nach Pohlheim

Nach fünf Wochen Wintervorbereitung wird es für den SV Adler Weidenhausen wieder ernst: Am Sonntag steht beim FC Turabdin-Babylon das Nachholspiel an. Die Hessenliga-Partie war bereits einmal angesetzt, Weidenhausen war schon nach Pohlheim gereist, doch der Schiedsrichter pfiff witterungsbedingt nicht an. Das Hinspiel auf dem Chattenloh endete knapp 2:1 für Pohlheim.
Aus tabellarischer Sicht sind die Rollen klar verteilt. Pohlheim geht als Fünfter ins Duell, Weidenhausen überwinterte als Vorletzter. Entsprechend weiß auch Weidenhausens Trainer Dennis Schanze, dass es für sein Team in der Rückrunde vor allem um kleine Schritte geht.
Die Vorbereitung verlief für den Adler alles andere als optimal: Nicht wegen fehlender Intensität, sondern wegen der Bedingungen. „Aufgrund der Wettersituation konnten wir ganz, ganz wenig mit Ball trainieren“, sagt Schanze. Nur zwei Einheiten auf Kunstrasen seien zuletzt möglich gewesen. Dazwischen habe man sich viel mit Schwimm-, Hallen- und Laufeinheiten behelfen müssen.
Trotzdem zieht Schanze aus den Tests etwas Positives: „Fitnesstechnisch haben wir eine ganz gute Spielfitness.“ Gleichzeitig sei der Preis für die mangelnden Ballkontakte spürbar: „Situationen mit Ball sind aktuell schwierig – was nicht verwundert, wenn du wirklich nicht mit Ball trainieren kannst.“
In den Vorbereitungsspielen habe sich laut Schanze ein gemischtes Bild ergeben. Gegen Eichsfeld sei es „das erste Mal gewesen, dass wir mit Ball am Fuß hatten“, zudem wurde viel gewechselt: „Da hat man gesehen, dass noch nicht alles stimmig“, berichtet der 34-Jährige. Auch gegen Heiligenstadt ging es durch individuelle Fehler zunächst in Rückstand, die zweite Halbzeit sei dann besser gewesen.
Stabiler wirkten die Auftritte gegen Lohfelden und Willingen, zuletzt auch spielerisch gut, allerdings mit einem bekannten Makel: „Wir haben zu wenig Durchschlagskraft nach vorne gehabt.“ Genau das könnte gegen Pohlheim, das in 19 Spielen bereits 46 Treffer erzielte, zur entscheidenden Frage werden.
Personell blickt Schanze im Vergleich zur Hinrunde deutlich entspannter auf das erste Pflichtspiel 2026. „Einige Spieler sind zurückgekommen“, sagt der Coach und nennt als Beispiele unter anderem Tim Ullrich, der nach langer Verletzung „sicherlich wieder bei 80 Prozent“ sei, sowie Rückkehrer aus dem Auslandssemester wie die Krug-Brüder. Wichtig auch: Kapitän Jan Gerbig hat die komplette Vorbereitung durchziehen können, ebenso Christian Steinmetz, der zuvor nicht immer zur Verfügung stand.
Die Schattenseite: Eike Görs und Jannik Weingarten fallen sicher aus, beide sind schon länger verletzt. Ein Fragezeichen steht noch hinter Henrik Renke, „da muss man gucken, wie es am Wochenende aussieht“. Insgesamt aber betont Schanze: „Im Vergleich zur Vorrunde habe ich auf einigen Positionen die Qual der Wahl.“ Für den Tabellen-17. ein Punkt, der in der Rückrunde Gold wert sein kann.
Was den Sonntag zusätzlich unberechenbar macht: Der Restart nach der Winterpause ist schwer einzuschätzen. „Es ist total ungewiss. Man weiß ja nicht, wie die anderen Mannschaften durchgekommen sind“, so Schanze. Pohlheim hat ein Trainingslager in der Türkei absolviert – „andere Voraussetzungen“, mutmaßt der Adler-Coach: „Da lag sicher weniger Schnee als bei uns.“
Trotzdem will Weidenhausen die Reise nicht als Pflichttermin abhaken. Schanze: „Wir fahren nach Pohlheim, um irgendwie was mitzunehmen.“ Wie realistisch das ist, wird sich vor allem daran entscheiden, wie schnell die Adler trotz schwieriger Vorbereitung in Zweikämpfe, Abläufe und Ballaktionen findet und ob die verbesserte Kaderbreite gleich am ersten Spieltag der Restrunde ein Faktor wird.