Mit vielen Fragezeichen nach Pohlheim SV Weidenhausen startet in die Restrunde

– Foto: Marcel Lorenz

Nach fünf Wochen Wintervorbereitung wird es für den SV Adler Weidenhausen wieder ernst: Am Sonntag steht beim FC Turabdin-Babylon das Nachholspiel an. Die Hessenliga-Partie war bereits einmal angesetzt, Weidenhausen war schon nach Pohlheim gereist, doch der Schiedsrichter pfiff witterungsbedingt nicht an. Das Hinspiel auf dem Chattenloh endete knapp 2:1 für Pohlheim.

Aus tabellarischer Sicht sind die Rollen klar verteilt. Pohlheim geht als Fünfter ins Duell, Weidenhausen überwinterte als Vorletzter. Entsprechend weiß auch Weidenhausens Trainer Dennis Schanze, dass es für sein Team in der Rückrunde vor allem um kleine Schritte geht. Das Wetter bremste Die Vorbereitung verlief für den Adler alles andere als optimal: Nicht wegen fehlender Intensität, sondern wegen der Bedingungen. „Aufgrund der Wettersituation konnten wir ganz, ganz wenig mit Ball trainieren“, sagt Schanze. Nur zwei Einheiten auf Kunstrasen seien zuletzt möglich gewesen. Dazwischen habe man sich viel mit Schwimm-, Hallen- und Laufeinheiten behelfen müssen.

Trotzdem zieht Schanze aus den Tests etwas Positives: „Fitnesstechnisch haben wir eine ganz gute Spielfitness.“ Gleichzeitig sei der Preis für die mangelnden Ballkontakte spürbar: „Situationen mit Ball sind aktuell schwierig – was nicht verwundert, wenn du wirklich nicht mit Ball trainieren kannst.“ Testspiele: ordentlich – aber vorne fehlt der Punch In den Vorbereitungsspielen habe sich laut Schanze ein gemischtes Bild ergeben. Gegen Eichsfeld sei es „das erste Mal gewesen, dass wir mit Ball am Fuß hatten“, zudem wurde viel gewechselt: „Da hat man gesehen, dass noch nicht alles stimmig“, berichtet der 34-Jährige. Auch gegen Heiligenstadt ging es durch individuelle Fehler zunächst in Rückstand, die zweite Halbzeit sei dann besser gewesen.