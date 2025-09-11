Seinen dritten Sieg im vierten Spiel konnte gestern Abend der FC Grünthal bejubeln

Seinen dritten Sieg im vierten Spiel konnte gestern Abend der FC Grünthal bejubeln: Das vorverlegte Match bei der SG Tüssling/Teising gewann der FCG verdient mit 3:0. Das Team um Neu-Coach Mario Sinicki überzeugte durch eine stabile Defensive und klare Chancen, während die Heimelf vor allem zu Halbchancen kam und die Defensive der Gäste selten ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte.

Das Spiel begann mit hohem Pressing der Grünthaler, die schnell umschalteten – vor allem Maximilian Pfenninger sorgte immer wieder für gefährliche Momente. Nach 13 Minuten war es ein Freistoß von Anton Manhart von der halbrechten Position, der den ersten Höhepunkt brachte: Kapitän Philipp Asenbeck setzte seinen Kopfball an den Pfosten und verwertete den Abpraller zum 1:0 für Grünthal.

Kurz darauf verpasste Pfenninger nach starker Vorlage von Jonas Grunder die Chance zur Führung auszubauen, scheiterte aber am starken SG-Keeper Maxi Schupfner. Die Hausherren taten sich schwer, kamen meist nur mit halbherzigen Abschlüssen in den Strafraum, da die Gäste-Abwehr um Obermayer, Asenbeck und den Rückkehrer Forstmaier stabil stand. Bei einigen Eckbällen gab es kaum weitere Gefahr für das Gästetor.

In der 26. Minute spielte Grunder erneut stark und bediente Pfenninger, der mit einem präzisen Ball ins lange Eck auf 2:0 erhöhte. Bis zur Halbzeit versuchte die Heimelf den Druck zu erhöhen, klare Chancen blieben aber aus.

Im zweiten Durchgang wechselte Grünthals Coach dann Samuel Grunder für Stefan Köbinger ein, um mehr Tempo in die Umschaltmomente zu bringen. Die Heimelf erhöhte den Druck und presste höher, doch das Spiel wurde zunehmend von Zweikämpfen und Härte geprägt.

Die Entscheidung fiel in der 66. Minute – fast wie eine Kopie des 1:0: Manhart trat einen Freistoß in den Strafraum, es entstand ein Gewühl und Forstmaier schob nach einer Vorlage von Asenbeck den Ball zum 3:0 ins Netz.

Danach kontrollierten die Grünthaler die Partie, ließen allerdings einige Chancen der Gastgeber zu. Einen flachen Schuss von SG-Kapitän Kastenhuber konnte Torwart Stephan Kumpfmüller sicher parieren. Nur wenige Minuten später kam es fast zu einem Eigentor, als Asenbeck bei einem Kopfball seinen herausstürmenden Keeper überlupfte, doch Jakob Obermayer klärte den Ball kurz vor der Linie.

Nach 95 Minuten beendete Schiedsrichter Andreas Klinger die Partie und die Grünthaler jubelten …

Fazit von Trainer Sinicki:

„Das war heute ein hart erarbeiteter Sieg. Wir haben die Tore zu absolut richtigen Zeitpunkten erzielt. Die Mannschaft hat vollen Einsatz gezeigt und mit viel Willensstärke diese Partie verdient gewonnen.“

Weiter geht’s nun für den FCG am nächsten Dienstag, 16. September, um 19 Uhr bei der Regionalliga-Reserve in Buchbach. Dort möchte das Team seine starke Form erneut auf den Platz bringen und an die gezeigte Leistung anknüpfen.