Mit viel Wille und Einsatz - SV Leerstetten holt den ersten Sieg

Der SV Leerstetten erwischte einen Traumstart in Erlangen. Hochmotiviert und konzentriert kam die Mannschaft aus der Kabine und setzte gleich in den Anfangsminuten ein klares Zeichen. Bereits nach drei Minuten traf Selina Perzl zur frühen 0:1-Führung für die Gäste.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fanden jedoch die Gastgeberinnen besser ins Spiel und dominierten über weite Strecken, ohne ihre Möglichkeiten jedoch konsequent zu nutzen. Mit dem knappen Vorsprung für Leerstetten ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVL den Druck und suchte aktiv den Weg nach vorne, um die Führung auszubauen. In der 65. Minute wurde diese offensive Haltung belohnt: Nach einer schönen Passkombination war es erneut Selina Perzl, die den Ball über die Torhüterin hinweg ins Netz hob – 0:2.
Erlangen versuchte daraufhin, mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen, doch Leerstetten verteidigte konzentriert und souverän. Zehn Minuten später sorgte die kurz vorher eingewechselte Christina Heri mit einem sehenswerten Lupfer über die Torfrau für die Entscheidung und den 0:3-Endstand.
Der SV Leerstetten überzeugte mit Effizienz im Abschluss, guter Defensivarbeit und einem geschlossenen Auftritt und viel Wille und Kampf über die gesamte Spielzeit.