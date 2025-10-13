Mit viel Wille und Einsatz - SV Leerstetten holt den ersten Sieg

Der SV Leerstetten erwischte einen Traumstart in Erlangen. Hochmotiviert und konzentriert kam die Mannschaft aus der Kabine und setzte gleich in den Anfangsminuten ein klares Zeichen. Bereits nach drei Minuten traf Selina Perzl zur frühen 0:1-Führung für die Gäste.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fanden jedoch die Gastgeberinnen besser ins Spiel und dominierten über weite Strecken, ohne ihre Möglichkeiten jedoch konsequent zu nutzen. Mit dem knappen Vorsprung für Leerstetten ging es in die Pause.