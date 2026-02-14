Mit viel Schwung zur NOFV-Endrunde: "Wir wollen einfach Spaß haben"

– Foto: Kevin Gehring

Mit dem Gewinn der Kleinfeld-Landesmeisterschaft oder dem Triumph im Kleinfeld-Landespokal konnten die Fußballerinnen des FC Stahl Aken in der jüngeren Vergangenheit schon so manchen großen Erfolg feiern. Der Sieg beim diesjährigen Hallenmasters war für die Stahl-Frauen dennoch etwas ganz besonderes. Denn damit vertreten sie am Sonntag den Fußballverband Sachsen-Anhalt bei der Regionalmeisterschaft des NOFV.

Schon am Sonnabend hat sich die Mannschaft auf die zweistündige Reise nach Thüringen gemacht. In Bad Berka geht es am Sonntag ab 11 Uhr um den Titel - dann treffen die jeweiligen Landessiegerinnen aller nordostdeutschen Fußballverbände im Modus Alle-gegen-Alle aufeinander.

"In erster Linie freuen wir uns, auf Mannschaften zu treffen, die wir so schnell wahrscheinlich nicht wieder auf dem Feld treffen werden", blickt Stahl-Coach Pascal Bönecke auf die NOFV-Endrunde voraus. Die ersten drei Kontrahenten der Akenerinnen - der 1. FFC Fortuna Dresden, der 1. FC Union Berlin II und der FC Hansa Rostock - sind allesamt sportlich in der Regionalliga Nordost zuhause. Dazu trifft der FC Stahl als einziger Fünftligist der Endrunde auf den ESV Lokomotive Meiningen aus Thüringen und den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen aus Brandenburg.