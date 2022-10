Mit viel Schwung und sehr hohem Pressing

Mit viel Schwung und sehr hohem Pressing begann Haselünne das Spiel und kam so zu einigen Chancen. Doch erst kurz vor der Halbzeit, zu einem äußert unangenehmen Zeitpunkt, traf der Gastgeber nach einer Ecke zur Führung.

In der Halbzeit veränderte Trainer Daniel Vehring das System und die Mannschaft erhielt mehr und mehr Zugriff. Schließlich gelang der Ausgleichstreffer durch Dominik Thale per Elfmeter. Weitere Chancen ergaben sich, aus denen man ein Führungstreffer hätte erzielen können. In der Schlussminute musste man dann sogar noch das 1:2 einstecken. Nach einem eigenen Eckball stimmte etwas in der Absicherung nicht und man lief in einen nicht mehr aufzuhaltenden Konter.