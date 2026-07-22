Mit viel Oberliga- und Verbandsliga-Erfahrung in die Landesklasse

– Foto: Verein/Marco Falkenberg

Leo Hinrichsmeyer hat in seiner langen Laufbahn schon viel erlebt. Nach seiner Zeit im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg sammelte der Mittelfeldspieler viel Erfahrung in der Oberliga und der Verbandsliga. Diese bringt der 31-Jährige künftig in der Landesklasse, Staffel 2, ein.

Nach einer Saison beim Landesligisten Ummendorfer SV wechselt Hinrichsmeyer zum Osterweddinger SV. "Mit Leo dürfen wir einen starken Neuzugang in unseren Reihen begrüßen. Er bringt nicht nur fußballerisch Qualität mit, sondern auch Erfahrung, Mentalität und genau die Einstellung, die unsere Mannschaften auf ihrem gemeinsamen Weg weiterbringen soll", schrieb der OSV zur Vorstellung des Routiniers. Zum Spielerprofil:

Insgesamt 129 Mal lief Hinrichsmeyer für den TV Askania Bernburg, den FC International Leipzig und den SV Westerhausen in der Oberliga auf. Hinzu kommen 67 Einsätze in der Verbandsliga. Nun kehrt der Mittelfeldspieler zu dem Verein zurück, für den er schon in ganz jungen Jahren im Nachwuchs gespielt hatte.

"Genau solche Spielertypen brauchen wir für unsere Entwicklung"

"Wir freuen uns sehr, dass sich Leo entschieden hat, nochmal für den Osterweddinger SV Fußball zu spielen", sagt OSV-Coach Norman Leischer. Der Routinier bringe neben der fußballerischen Qualität "auch eine starke Mentalität und Erfahrung aus seinen vorherigen Stationen" mit: "Genau solche Spielertypen brauchen wir für unsere Entwicklung als Mannschaft", ergänzt Leischer.