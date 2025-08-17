Zum Auftakt empfing die SGHU die Zweitvertretung des TSV Böbingen. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit ehe Moritz Müller per Kopf den Knoten zum Platzen brachte und einen wichtigen Heimsieg einleitete. – Foto: Henrik Leuze

Mit viel Mühe zum Auftaktsieg

Am ersten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen den TSV Böbingen II auf dem Rötenberg. In einer anfangs ausgeglichenen Partie nahmen die Gastgeber im zweiten Durchgang das Heft des Handelns in die Hand, brauchten aber bis zur 75. Minute, ehe der Knoten platzte und die Tormaschine ins Rollen kam. Am Ende konnte man die Partie mit 3:0 gewinnen. Nachdem die Kontrahenten auf dem Platz ganze 25 Minuten auf den Unparteiischen warten mussten, ging die Partie mit deutlicher Verspätung los. Eine erste Halbchance nach Alleingang von Bürgel, ging nach Abschluss aus spitzem Winkel knapp rechts vorbei. Die erste dicke Gelegenheit hatte dann Niklas Zick nach Vorarbeit von Tielesch, stupfte den Ball aber knapp links vorbei (15.).

Im Anschluss war der Ballbesitz zwar ausgeglichen, doch die Gastgeber erarbeiteten sich die Mehrzahl an Chancen. Bürgel scheiterte aus spitzem Winkel am Torwart (20.) und Klotzbücher setzte eine Direktabnahme knapp links vorbei (23.). Auf Seite der Gäste aus Böbingen war in der ersten Hälfte keine Großchance zu verzeichnen. Zur Halbzeit wechselten die Hausherren dann die rechte Seite aus, was sich auch direkt nach Wiederanpfiff durch eine Großchance für Dorian Grau auszahlte. Grau lief allein auf das Tor zu, doch setzte den Ball freistehend über die Latte.