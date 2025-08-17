Mit viel Mühe zum Auftaktsieg

Am ersten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen den TSV Böbingen II auf dem Rötenberg. In einer anfangs ausgeglichenen Partie nahmen die Gastgeber im zweiten Durchgang das Heft des Handelns in die Hand, brauchten aber bis zur 75. Minute, ehe der Knoten platzte und die Tormaschine ins Rollen kam. Am Ende konnte man die Partie mit 3:0 gewinnen.
Nachdem die Kontrahenten auf dem Platz ganze 25 Minuten auf den Unparteiischen warten mussten, ging die Partie mit deutlicher Verspätung los. Eine erste Halbchance nach Alleingang von Bürgel, ging nach Abschluss aus spitzem Winkel knapp rechts vorbei. Die erste dicke Gelegenheit hatte dann Niklas Zick nach Vorarbeit von Tielesch, stupfte den Ball aber knapp links vorbei (15.).
Im Anschluss war der Ballbesitz zwar ausgeglichen, doch die Gastgeber erarbeiteten sich die Mehrzahl an Chancen. Bürgel scheiterte aus spitzem Winkel am Torwart (20.) und Klotzbücher setzte eine Direktabnahme knapp links vorbei (23.). Auf Seite der Gäste aus Böbingen war in der ersten Hälfte keine Großchance zu verzeichnen.
Zur Halbzeit wechselten die Hausherren dann die rechte Seite aus, was sich auch direkt nach Wiederanpfiff durch eine Großchance für Dorian Grau auszahlte. Grau lief allein auf das Tor zu, doch setzte den Ball freistehend über die Latte.
Nun erarbeitete sich die SGHU die Gelegenheiten fast im Minutentakt. In Minute 55 scheiterten nach Vorarbeit von Tielesch gleich Timo Grimm und Niklas Zick am gegnerischen Torhüter. In der 58. fasste sich Zick dann ein Herz und packte einen Distanzschuss aus 30 Metern aus, der aber an die Latte prallte.
Der Chancenwucher sollte aber noch kein Ende nehmen. Nach starkem Solo von T. Grimm über die rechte Seite bis in den Strafraum trafen Zick und im Nachschuss Grau gleich zweimal den Pfosten (62.), bevor in der 75. dann endlich der erlösende Führungstreffer gelingen sollte. Jannik Bürgel brachte einen Eckball mit Effet an den langen Pfosten, wo Abwehrhüne Moritz Müller auflauerte und per Kopf das wichtige 1:0 markierte.
Nun war der Knoten geplatzt und es sollten gleich zwei weitere Treffer folgen. Berroth warf einen langen Einwurf auf Zick, welcher sich in den Strafraum durchtankte und mit einem Querpass Marco Klotzbücher fand, welcher nur den Fuß zum 2:0 hinhalten musste (78.). Nur drei Zeigerumdrehungen später legte Klotzbücher dann auch noch per Querpass für Grau auf, welcher zum 3:0 traf (81.).
Nun war die Partie entschieden und die Gastgeber spielten die verbleibenden Minuten locker herunter, sodass Schlussmann Leopardi auch beim Abpfiff noch seine weiße Weste innehatte.
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Felix Häußler, Moritz Müller, Marcel Crljic (63. Domenico Prencipe), Oliver Stegmeier (46. Manuel Rupp), Lars Tielesch (71. Marco Klotzbücher) (84. Oliver Stegmeier), Nick Grimm, Timo Grimm (63. Fabian Berroth), Marco Klotzbücher (46. Dorian Grau) (86. Niklas Schulz) (84. Oliver Stegmeier), Jannik Bürgel, Niklas Zick (80. Timo Grimm)
Tore: 1:0 Moritz Müller (75.), 2:0 Marco Klotzbücher (78.), 3:0 Dorian Grau (81.)