Mit viel Kampf und Leidenschaft: Grenzwacht besiegt Stolberg erneut

Beide Teams mussten am 19. Spieltag mit ausgedünntem Kader antreten. Während beim FC lediglich Özer für González in die erste Elf rückte, starteten bei Pannesheide Wilhelm, Janßen, Gülpen, M. Steinbusch und Wunderlich für Neffke, Jacob, Erdorf, Vogt und Mannel.

Wie schon im Hinspiel genügt Stolberg eine Führung nicht, um den Aufsteiger aus Pannesheide zu besiegen. Am frühen Sonntagmorgen gehen die Rot-weißen sogar gleich zweimal in Front, ehe Schloemer und Jacob die Partie für den VSP drehen.

Nur fünf Minuten nach der Pause gingen die Gastgeber erneut schnell in Führung. Eine Flanke von Lenzen vollendete Barrientos aus spitzem Winkel per Volley zum 2:1 (50.). Der Stürmer, der bereits seinen 20. Saisontreffer erzielte, hätte sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen können, wurde aber in höchster Not von Janßen gestoppt (52.). Wie aus dem nichts stellten die Gastgeber in der Folge das Fußballspielen jedoch ein, und die Gäste aus Pannesheide gestalteten das Spiel nun deutlich offener. Innerhalb von drei Minuten kam die Mannschaft von Thomas Henke, der den verhinderten Christian Mandelartz an der Seitenlinie ersetzte, gleich zu mehreren guten Möglichkeiten durch Jacob (60. und 62.), Napieralski (61.) und Schloemer (61.), ehe letzterer einen Stolberger Ballverlust provozierte, Mrosek umkurvte und locker einschob (64.). Bereits kurz zuvor traf Schloemer zum vermeintlichen 2:2, sein Treffer wurde allerdings aufgrund eines vorangegangenen Handspiels vom guten Schiedsrichter Hill zurecht aberkannt (64.).

Für die Zuschauer waren die ersten 45 Minuten wahrlich kein Leckerbissen. Die Gastgeber, die bis zur Pause schätzungsweise bis zu 80% Ballbesitz hatten, bissen sich an tiefstehenden Gästen lange die Zähne aus. Nach dem frühen Treffer durch Tamke, der sich bei einem zweiten Ball nach einer Ecke durchsetzte und einköpfte (10.), war es lediglich Eßer, der aus spitzem Winkel zum Abschluss kam. Gästekeeper Wilhelm allerdings war in der kurzen Ecke auf dem Posten (34.). Pannesheide hingegen beschränkte sich auf Umschaltsituationen, die Abschlüsse von Napieralski (8.), M. Steinbusch (25.) und T. Steinbusch (36.) blieben allerdings ungefährlich. Dass es dennoch mit 1:1 in die Kabinen ging, verdanken die Gäste dem umtriebigen Keßler, der links den Ball eroberte, nach vorne trieb und M. Steinbusch im Zentrum bediente. Der Mittelstürmer ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete locker mit links (43.).

In der anbrechenden Schlussphase wurde die Partie immer hektischer und war überwiegend von Zweikämpfen und Balleroberungen im Mittelfeld geprägt. Die besseren Gelegenheiten hatte in dieser Phase allerdings weiterhin der Aufsteiger, der folgerichtig wenig später in Führung ging: Eine Freistoßflanke auf Höhe der Mittellinie erreichte der eingewechselte Jacob per Kopf und brachte den VSP erstmalig in Führung (75.). Den Gästen, bei denen in der Schlussphase der junge Schiffgens debütierte (87.), gelang es anschließend, Stolberg überwiegend vom eigenen Tor fernzuhalten. Die ambitionierten Gastgeber wurden lediglich durch Lenzens abgefälschten Schuss (86.) und Tamkes Versuch aus dem Rückraum (88.) gefährlich, ehe Hill nach rund 98 Minuten den Schlusspfiff ertönen ließ.

Stolberg verpasste es in der zweiten Hälfte, an die spielbestimmenden ersten 60 Minuten in der Schlussphase anzuknüpfen. Pannesheide hingegen hielt über die gesamte Partie leidenschaftlich dagegen und verdient sich durch eine starke zweite Halbzeit drei Punkte. Durch den Erfolg schließt die Grenzwacht nach Punkten zu den Gastgebern in der Tabelle auf.

Am kommenden Sonntag empfängt Pannesheide die Zweitvertretung von Verlautenheide um 15:00 Uhr an der Forensberger Straße, während Stolberg beim SV St. Jöris antreten muss. Dort ist um 15:30 Uhr Anstoß.