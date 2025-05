Mit viel Herz zum Punktgewinn

Die Mannschaft des VfB 09 Pößneck hatte sich zum Vereinsfest „100 Jahre Sportpark an der Warte“ wieder einmal viel vorgenommen. Am Ende konnte man mit der Leistung mehr als zufrieden sein, auch wenn am Ende nur ein Punkt auf der Habenseite stand.

Das Spiel startete und ab der 14. Minute musste die Heimmannschaft mit einem Mann weniger den Rest der Partie bestreiten. Der anschließende Freistoß aus 25 Metern konnte von L. Wohlfahrt entschärft werden. Doch die darauffolgende Ecke führte zum 0:1 für die Gäste aus Stadtroda. Die Pößnecker ließen aber keinesfalls die Köpfe hängen und kämpften sich im Anschluss in das Spiel. Die Zuschauer im Sportpark sahen keinesfalls, welche Mannschaft mit einem Mann mehr spielte. Pößneck erspielte sich Halbchancen und belohnte sich in der 38. Minute durch F. Alshuweesheen mit einer schönen Kombination. Somit ging es mit einem verdienten 1:1 in die Pause.

Nach der Pause verteidigte Pößneck mit enormer Leidenschaft das eigene Tor und ließ wenig Großchancen zu. In der 62. Minute brachte dann ein abgefälschter Schuss die Gäste wieder in Führung. Wer danach dachte, dass die Blau-Gelben nun geschlagen waren, täuschte sich gewaltig. Sie spielten weiter mit viel Herz, einen sehr leidenschaftlichen Fußball. In der 73. Minute brachte C. Neumann einen super Diagonalball auf den vorgerückten T. Jäger, welcher vor dem gegnerischen Tor eiskalt blieb und den Ausgleich erzielte. Im Anschluss hatte Pößneck weiterhin das Zepter in der Hand und holte zum Doppelschlag aus. F. Alshuweesheen erhöhte nach schönem Zusammenspiel auf 3:2 für die 09er. Bis in die Nachspielzeit konnte der Abwehrverbund und L. Wohlfahrt den Kasten sauber halten. Doch in der 90. Minute erzwang sich Stadtroda noch den 3:3 Ausgleichstreffer. Zusammenfassend zeigten die 09er einen tolle Leistung an der Warte. Selbst nach mehrmaligen Rückschlägen kamen sie wieder zurück und gingen sogar in Führung. Ärgerlich ist natürlich, dass es am Ende nicht für 3 Punkte gereicht hat. Aber mit der Art und Weise konnte man mehr als zufrieden sein und frohen Mutes auf die kommenden entscheidenden Wochen schauen.